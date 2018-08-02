Apple, 1 Trilyon Dolar Piyasa Değerine Ulaşarak Tarihe Geçti!

Teknoloji devi Apple, finansal açıdan inanılmaz başarılar elde ettiği son ayların ardından tarihe geçecek bir başarıya imza attı: 1 trilyon ABD doları değerine ulaşan ilk şirket oldu.

Dünyanın en değerli firması Apple, uzun bir süredir tahtını terk etmiyordu. Bir süredir Google ve Amazon tarafından yakından takip edilen şirket, aradaki farkı son aylarda açmaya başladı. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü iPhone X’un son aylarda ciddi satış başarıları elde etmesi; iTunes, Apple Music gibi ücretli hizmetlerindeki kar artışı dolayısıyla rekor gelir elde etti.

Tüm kazançlar Apple’ın kasasına olumlu şekilde yansıdı ve şirketin piyasa değeri bugün 17.00 sularında 1 trilyon dolar değerine ulaştı. Gelişmeler Yahoo Finance ve CNBC tarafından onaylandı. Bu tarihi ve psikolojik barajın aşılmasıyla birlikte Apple’ın hisse fiyatları da katlanmış durumda. Öyle ki hisse fiyatları şu anda 200 doların üzerine çıktı.

Geçtiğimiz yıl Nisan ve Haziran dönemlerinde elde ettiği kazancı, bu yıl aynı dönemde %17.3 arttırarak 2 ayda 53.26 milyar dolar kazanan firma, adeta para basıyor. Bu miktarın 11.52 milyar doları ise doğrudan şirketin kasasına yansıyan net karı ifade ediyor.

Geçen yıla göre iPhone satışlarında %0.6’lık bir yükselişle çok da yükseliş kaydedemeyen şirketin bu düşük oranı yakalamasının nedeni, Eylül ayında yeni modellerle sahneye çıkacak olması. Pek çok kişi yeni modeller piyasaya çıkınca eski modellerin ucuzlamasını ya da yeni modelleri çıkar çıkmaz satın almayı bekliyor. Bu nedenle iPhone satışları bu dönemlerde yükseliş kaydedemiyor. Yine de son dönemde 41 milyon 300 bin iPhone satıldığını belirtelim. iPad satış adedi 11 milyon 553 bin, Mac satış adedi 3 milyon 720 bine ulaştı.

Şirketin değerini ve karını arttıran en büyük kalemler ise karşılığında fiziksel bir ürün sunmadığı dijital hizmetleri oldu. Geçen yılın Nisan-Haziran dönemine göre %31.4’lük bir artışla 9.5 milyar dolar para kazandı. Ayrıca giyilebilir teknoloji ürünü Apple Watch ve Apple TV’den de 3.74 milyar dolar elde etti.

Artık 1 trilyon dolar piyasa değeriyle aklın sınırlarını zorlayan Apple’ın ardından gelen şirketlerin değeri de şöyle: