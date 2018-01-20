Apple, Fortune'un "Dünyanın En Beğenilen Şirketleri" sıralamasında üst üste 11. kez listenin en üst sırasında bulunuyor.

2017, Apple'ın halkla ilişkiler alanında yaşadığı en zorlu yıllarından biriydi. Şirket sadece üretimi geciken ürünler ve birkaç yüksek profilli yazılım hatası ile karşı karşıya kalmamıştı, eski iPhone modellerinde CPU performansını düşürmek için 40'tan fazla aksiyon davasıyla karşı karşıya kaldı. Ancak Apple, tüm bunlara rağmen Fortune dergisi tarafından 11. kez Dünyanın en beğenilen şirketleri sıralamasında zirvede yer aldı.

Apple'la birlikte istikrarını koruyan Amazon 2., Alphabet 3., Microsot ise 7. sırada bulundular. Listenin tam sıralamasında ilk 10 şu şekilde;

Apple Amazon Alphabet Berkshire Hathaway Starbucks Disney Microsoft Southwest FedEx JPMorgan

Fortune, bu listeyi nasıl hazırladığıyla ilgili bilgileride takipçileriyle paylaştı. 1000 tanesi ABD merkezli, 500 tanesi ise 10 milyar dolar veya daha fazla gelir elde eden ABD dışı şirketler olmak üzere toplam 1500 şirket belirlenip, uzmanlar tarafından incelemeye alınıyor. Uzmanlar daha sonra her bir uluslararası endüstri için en büyük 15 ve ABD’de her sektörden en büyük 10 şirketi seçip, toplamda 30 ülkeden 652 şirketi inceliyor. Ardından üst düzey yöneticiler, direktörler ve analistlerden kendi sektörlerindeki şirketleri yatırım değerinden, sosyal sorumluluğa, dokuz kriter üzerinden değerlendirmelerini isteniyor. Uzmanlar tarafından değerlendirme ve ortak oylama sonucu ise bu listeler oluşturuluyor.

Buna göre Apple herşeye rağmen en beğenilen şirket olmayı 2017 yılındada başardı. 11. kez zirvedeki yerini korumayı başaran Apple, bakalım bu istikrarını kaç yıl daha sürdürebilecek ? Gün geçtikçe hedeflerini arttırıp gelişmeyi amaçlayan Apple, uzun bir süre daha başarılı konumunu bence koruyacaktır. Siz ne düşünüyorsunuz?