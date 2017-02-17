Apple Jan Jose'ye Büyük Sürprizlerle Dönecek!

Dünyaca ünlü bilişim devinin World Wide Developer Conference planları arasında iOS 11, ve macOS 10.13 işletim sistemlerini tanıtmak bulunuyor.

San Francisco'da geçen 13 yıl geçirdikten sonra Apple'ın yıllık Dünya Geliştirici Konferansı, Haziran'da San Jose'ye büyük sürprizlerle dönüyor.

WWDC San Jose'de son kez bir araya geldiğinde Steve Jobs, Macintosh 9 için sahte bir cenaze töreni organize etmişti.

San Jose'de haberler hızlı yayıldı. WWDC (World Wide Devoloper Conferans yani Dünya Çapındaki Geliştiriciler Ağı) 2017 için gün itibariyle Phil Schiller ve San Jose Belediye Başkanı S. Liccardo nezdinde bir araya gelindi. Konuşma imkanı bulan The Loop'tan Jim Dalrymple projeyi açıkladı. Phil Schiller ve saz arkadaşları da, 28 yıllık mazisi bulunan WWDC'nin 5-9 Haziran tarihleri ​​arasında düzenleneceğini ve kayıt işleminin 27 Mart'ta başlayacağını doğruladı.

Apple genelde WWDC'yi yeni ürün ve hizmetleri açığa çıkaran bir açılış sunumu ile başlatır. Bu yıl çarpıcı gelişmelere ek olarak, iOS 11'in yanı sıra macOS 10.13'ün tanıtılması bekleniyor.

Schiller, WWDC 2017'deki San Jose'deki McEnery Kongre Merkezi'nde 5.000 geliştirici ve 1.000 mühendis barındıran bir organizasyon düzenleceğini belirtiliyor.

WWDC, San Jose'de 2002'de düzenlendiğinde Apple kurucusu Steve Jobs, Mac OS 9 için bir sahte cenaze töreni düzenlemişti. O yıl içerisinde şirket, Mac OS X 10.2 ve QuickTime 6'yı duyurmuştu.

Apple genelde WWDC'yi bu kadar erken duyurmaz, ancak muhtemelen geliştiricilere planlarını ayarlama zamanı vermeleri için bunu yapmayı tercih etti.

Schiller, Dalrymple'e bu yılki programın Apple'ın dört büyük yazılım platformu olan iOS, macOS, tvOS ve watchOS üzerinde odaklanacağını açıkladı.

Apple sözcüsü, bu yıl gerçekleşecek etkinlikte "San Jose'de çok özel deneyimler" hakkında çalıştıklarını duyurdu.

Başkan Liccardo "Şehrimizi ziyaret edecek binlerce katılımcı için özel bir deneyim yaratmak için Apple ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz" dedi. "Şehrimizin tamamı adına, San Jose'de bize katılmak için dünyanın dört bir yanından gelen Apple geliştiricilerine, ortaklarına ve meraklılarına sıcak bir davette bulunmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.