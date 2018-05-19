Apple, iki senedir AB ile mücadele ettiği vergi davasını kaybetmişti ve 15 milyar dolarlık borcun şirket tarafından ödenmesine karar verilmişti.

2016 senesinde Avrupa Birliği, Apple'ın İrlanda ile yaptığı vergi anlaşmalarının hukuka aykırı olduğu gerekçeleri ile şirketi uyarmış ve İrlanda'ya olan vergi borcunu ödemesi gerektiği söylemişti. Ancak Apple tüm anlaşmaların yasal olduğunu iddia ederek vergi borcunu kabul etmemişti. AB'nin verdiği karara rağmen İrlanda vergilerin toplanmasını yavaşlatmış ancak bunun fark edilmesi üzerine AB, sorunun çözülmesi için Avrupa Adalet Divanı'na başvurmuştu.

İrlanda, AB'nin bu yaklaşımlarını 'iç işlere karışmak' olarak değerlendirip tepki gösterdi, Apple ise vergi borcunun yanlış hesaplandığını iddia etti. Ancak her iki tarafın da mücadeleleri hiç bir sonuç vermedi ve Apple, neredeyse 2 senedir başını ağrıtan vergi borcunu istemeye istemeye ödemeye başladı. Üstelik dava sürecinin uzaması Apple için oldukça kötü oldu.

2016 senesine kıyasla doların euro karşısında değer kaybetmesi sonucu ödenecek borç miktarı arttı ve 13 milyar euro'ya ulaştı. Bu da ortalama 15 milyar dolar ediyor. Şirket bu miktarı tek seferde ödemeyecek ancak sürenin çok da uzatılmayacağı düşünülüyor. Apple'ın vergi borcu için ödediği ilk meblağ ise 1.7 milyar dolar.