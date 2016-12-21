Apple, 2017’de iPhone 7S, 7S Plus ve ‘Ferrari’ Modelleriyle Geliyor!

Çin’de ortaya çıkan raporlara göre Apple, 2017 yılına 3 iPhone modeliyle geliyor!

Apple’ın son olarak iPhone 7 ailesini tanıtmasının ardından Çin kaynaklı raporlara göre 2017’de beklenildiği gibi Apple, iPhone 7S ve iPhone 7S Plus modelleriyle gelecek. Beklentilere göre çerçevesiz OLED ekran gibi detaylara sahip olacak olan iPhone 7S’in ortaya çıkan detaylarını aşağıda görebilirsiniz.

Beklenildiği gibi normal boyutlardaki iPhone 7S ve büyük ekranlı modeli olan iPhone 7S Plus ile piyasaya çıkacak olan Apple’ın aynı zamanda model adı bilinmeyen ama kod adının Ferrari olduğu bir 3. model daha yolda olduğu ortaya çıktı. Daha önce iPhone 5C ve iPhone SE ile iki özel model çıkartan Apple, yine bu tarzda küçük ekranı ve daha uygun fiyatlı bir telefon mu çıkaracak, yoksa daha farklı ve sağlam bir telefon mu olacak şimdilik belli değil.

Ancak kod adının Ferrari olan bir Apple ürününün çağrışımına bakarsak sağlam bir ürün olacağında hemfikiriz sanırım. Ancak, dün sizlere bahsettiğimiz gibi bu Ferrari kod adına sahip olan cihaz Apple’ın ilk defa üreteceği iPhone 7S’in “çift simkart” versiyonu da olabilir. Bunu da zaman içinde göreceğiz.