Apple, 2017'nin En İyi Uygulama ve Oyunlarını Duyurdu!

Apple, 2017 yılında hangi cihazda hangi oyun ve uygulamanın popüler olduğunu duyurdu.

2017’nin sonlarına geldiğimiz bu günlerde bu yılın en iyi listeleri birer birer ortaya çıkıyor. Dünyanın en büyük şirketi Apple da diğer firmaların trendine uyarak iPhone, iPad ve diğer cihazlar için bu yılın en başarılı uygulamalarını yayınladı. Her ülkeye özel olarak yayınladığı listelerin dışında dünya genelinde özel bir listede yayınlayan şirket, en çok sevilen oyun ve uygulamaları sundu.

Elbette tüm uygulamalar çok önemli, ancak yılın en iyi iPhone ödüllerinin çok ayrı bir yeri bulunuyor. Apple editörleri tarafından seçilen yılın en iyi iPhone uygulaması "Calm" oldu. Calm, kullanıcılarına çeşitli meditasyon yöntemleri sunarak, uyku rutinlerini tutup yaşam kalitelerini artırmaya çalışıyor. iPhone'da yılın en iyi oyunu ödülünü ise Splitter Critters aldı. Oyunda bir yerleri kesip birleştirerek uzaylıları uzay gemisine ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bu başarılı uygulamaların dışında Apple, bu sene de en çok indirilen uygulamaları paylaştı. Burada genel olarak sosyal medya uygulamalarını üst sıralarda görüyoruz. Bu uygulamalar, Snapchat, YouTube, Instagram, Facebook ve Facebook Messenger olarak açıklandı. Bunlar dışında Apple editörleri tarafından seçilen yılın en iyi uygulama ve oyunlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Apple’ın 2017 En İyi Uygulama ve Oyunlar Listesi