Apple, Gelir Miktarı ile Rakiplerini Ağlattı!

2017 yılının son üç ayında toplam 61 milyar dolar gelir elde etmeyi başaran Apple, rakiplerinin tamamından daha fazla gelirin sahibi oldu.

Apple’ın akıllı telefon üreticileri arasında en fazla gelir elde eden şirket olması şaşırtıcı bir bilgi değildir. Fakat Strategy Analytics’e göre bundan fazlası var. Apple, 2017 yılının son çeyreğinde tüm Android akıllı telefon üreticilerinin toplamından daha fazla gelir elde etmeyi başardı. Gelir farkı öyle büyüktü ki Apple, en büyük rakibi Samsung’dan üç, Huawei’den ise yedi kat daha fazla gelir elde etmeyi başardı.

Strategy Analytics’in verilerine göre 2017 yılının son çeyreğinde akıllı telefon satışlarından şirketler toplamda yaklaşık 120 milyar dolar gelir elde etmeyi başardılar. Apple, birim başına ortalama 800 dolarlık gelir ile toplamda 61 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı ki birim başına 800 dolarlık ortalama, akıllı telefon endüstrisinin genel ortalamasının neredeyse üç katına tekabül ediyor.

2016 yılının son çeyreğinde akıllı telefon endüstrisinde birim başına ortalama 255 dolar gelir elde ediliyordu. Bu sayı, 2017 yılının son çeyreğinde %18 artış göstererek 300 dolara ulaşmayı başardı. Bu da geçtiğimiz son bir yıl içinde akıllı telefon fiyatlarında gerçekleşen artışın neden tartışmalara neden olduğunu daha iyi açıklıyor. Şirketler satılan birim satılarını arttırmadan fiyat artışları ile gelirlerini 5’de 1 oranında arttırmayı başardılar.

Her ne kadar Apple’ın fazlasıyla gerisinde kalmış olsa da Samsung da gelirlerini ciddi miktarda arttırmayı başardı. 2016’nın son çeyreğinde 16.2 milyar dolar gelir elde eden şirket, 2017’nin son çeyreğinde %16 artışla 18.9 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı. Şirket, ayrıca birim başına ortalama gelirini de %21 oranında arttırarak 254 dolara çıkarmayı başardı. Dünyanın en büyük üç akıllı telefon üreticisi olan Huawei, Apple ve Samsung’un birim başına ortalama gelirlerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Akıllı Telefon Pazarı Ortalaması: 300 Dolar (1140 TL)

Apple: 794 Dolar (3017 TL)

Samsung: 254 Dolar (965 TL)

Huawei: 205 Dolar (779 TL)