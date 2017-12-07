Apple, 2017 Yılının En Popüler Uygulamalarını Açıkladı!

2018’e girmemize az bir süre kala Apple, bu yılın en iyi mobil uygulamalarını açıkladı.

Bu sene özellikle büyük uygulamaların SnapChat özelliklerine göz dikmesi ile birlikte SnapChat ayrıcalıklarını kaybetmeye başlamış, Snapchat uygulamalarının toplam indirme rakamları bir önceki yıla kıyasla yüzde 22 oranında gerilemişti. Şirket buna rağmen pes etmiyor ve daha fazla yeni özellik için güncellemeler yayınlıyordu.

Şirketin bu anlamda kötü bir yıl geçirmesine rağmen, Apple tarafından açıklanan listede AppStore’da bu senenin en çok popüler olan uygulaması SnapChat’e ait olan Bitmoji olmasıyla, ilk 2’de olarak zirveyi kimseyi kaptırmıyorlar. İşte tam liste!

2017’nin en çok indirilen 20 uygulaması

Bitmoji

Snapchat

YouTube

Messenger

Instagram

Facebook

Google Maps

Netflix

Spotify

Uber

Gmail

Pandora Music

Amazon

amazon

WhatsApp

Wish

Twitter

SoundCloud

Google Chrome

Waze

Lyft

Uber ilk kez ilk 10'a girebildi ve rakibi Lyft 20'de yer alıyor. Listede Facebook'un Messenger, Instagram gibi uygulamalarının olması bizi elbette şaşırtmıyor.

Ücretli uygulamalar söz konusu olduğunda en popüler olanının fotoğraf düzenleme uygulaması Facetune olduğunu, müzik uygulamaları ve planlama uygulamalarının da onu takip ettiğini söyleyebiliriz.

(Splitter Critters)

Oyunlarda Nintendo's Super Mario Run, 8 Ball Pool zirveyi paylaşıyor. Yılın en iyi iPhone oyunu ise Splitter Critters oluyor.