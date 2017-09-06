Apple, 12 Megapiksellik Kamera Çözünürlüklerini Artıracak

Appple, bir süreden beri sadık kaldığı 12 megapiksellik kamera sensörlerini 2018'de yeni üst çözünürlüklerle yükseltecek.

Apple, diğer firmaların başvurduğu pek çok şeye başvurmuyor. Bir ara popüler olan kameraların megapiksel sayısı da bunlardan birisi. Apple, diğer telefon üreticileri gibi megapiksel sayısında zorlama rakamlar denememiş ve 12 megapiksel arka kamera ile 7 megapiksel ön kamerada devam etmişti.

Yeni yayınlanan rapora göre ise bu durum değişiyor. Edinilen bilgilere göre Apple’ın “12 megapiksel üstü” mobil kamera lensleri üretmeye hazırlandığı belirtildi.

Üretiminin dördüncü çeyrekte başlayacağı kameralar, bu senenin değil önümüzdeki yıl piyasaya sürecek telefonların iddialı parçalarından birisi olacak.

Apple tedarikçisi Largan Precision tarafından Tayvan’da üretilecek bu kamera modülleri için yeni bir fabrika inşa edildi. Largan, yeni tesisin üretim kapasitesinin yavaş yavaş artırılacağını belirtti. İlk olarak Ekim ayında küçük adımlarla başlanacak üretim, dördüncü çeyrekte kademeli olarak artış gösterecek.

iPhone 7, iPhone 7 Plus, 10.5 inç iPad Pro ve 12.9 inç iPad Pro’lar dahil olmak üzere eski modellerinde tercih edilen 12 megapiksellik arka kamera ile 7 megapiksellik ön kamera, yeni iPhone modellerinde daha fazla piksel sayısı oluşturacak.

Rapora göre Taichung isimli Largan tesisi, normal temposuna çıktığında aylık 600 milyon lens modülü üretecek. Bu rakam akıllara tek müşterinin Apple olmadığını getirdi. Apple her ne kadar çok iyi satsa da 1 ayda 600 milyon adet satması çok zor gözüküyor. Hadi her telefona 3 kamera verelim, 200 milyon telefon bile çok zor.

Tahminlere göre Apple, yeni cihazlarında 18-19 megapiksellik bir kamerayı tercih edecek. Bu durum her ne kadar çok sevindirici olsa da kamerada en önemli şeyin megapiksel olmadığını tekrar hatırlatalım.