2018 Model iPhone'ların Ekranları Çok Büyük Olacak

Apple, yeni sızıntılara göre 2018 yılında 6.46 inçlik telefon piyasaya çıkaracak. Bu oran 6.3 inçlik Galaxy Note 8'den bile fazla.

Henüz iPhone X piyasaya sürülmeden diğer telefonlar hakkında konuşmak için çok erken, ancak gelen yeni bilgiler bizleri 2018 yılı için heyecanlandırmaya yetti. iPhone’un Steve Jobs’dan sonra küçük ekranlı telefonları bir kenara bırakarak yoluna devam ettiği bir dönemdeyiz. 4.7 inç ve 5.5 inçlik iPhone modelleri ile kullanıcılarına son derece yeterli bir boyut sunan Apple, 2018’de çok daha büyük telefonlar çıkarmaya kararlı gibi görülüyor.

Bundan sonra çıkacak iPhone telefonlarında OLED ekran olacağı belli, ancak tek özellik bu olmayacak. Söylentilere göre Apple, önümüzdeki sene 6.46 inç seçeneğinde OLED ekranlı telefonlar üzerine konuşuyor. ETNews tarafından hazırlanan rapora göre Apple, 5.85 inç ile 6.46 inçlik modellere odaklanacak.

Şu anda konuya ilişkin resmi bir açıklama veya doğrulanabilecek bir içerik yok, ancak bildiğiniz gibi telefon sızıntıları söylentilerle başlayarak gerçek oluyorlar. Peki, sizce 6.3 inçlik Galaxy Note 8’den bile daha büyük olacak 6.46 inçlik iPhone modeline karşı nasıl tepkiler gelecek? Böyle bir model çıkacaksa Note serisi gibi yanında kalemle gelmesi çok hoş olmaz mı? Yorumlarınızı bekliyorum.