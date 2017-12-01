Apple'ın 2018'de 259 dolar fiyata sahip 9,7 inçlik bir iPad çıkarmayı düşündüğü ileri sürüldü.

Akıllı telefonların hem işlevsellik açısından hem de ekranlarındaki bariz büyüme açısından tabletlerin yerini doldurduğu bilinen bir gerçek. Zira sektörde son üç yılda %17'li bir düşüş olduğu belirtiliyor. Apple, rakipleri tarafından da çok üzerinde durulmayan tablet sektöründe yeni bir atılım yapmak için gelecek sene Apple fiyatlarına göre oldukça makul fiyata yeni bir iPad çıkarmayı düşünüyor.

Aynı boyutlardaki mevcut iPad fiyatının 329 dolar olduğu düşünülürse Apple'ın, bu yeni tabletle birlikte 70 dolarlık düşüşün verdiği etkiye dayanarak yeni bir kullanıcı kitlesine sahip olabilir. Kaynaklar, Apple'ın yeni iPad'i 2018 yılının ikinci çeyreğinde piyasaya sürmesini bekliyor. Şirketin, tipik tüketici tabanına ek olarak, cihazı endüstriyel ve hizmet sektörlerine de sokmaya çalışacağı da gelen bilgiler arasında bulunuyor.

Bu bilgilerin yanı sıra cihazın donanımsal özelliklerinin ne olacağı henüz bilinmiyor. Zira teknoloji dünyasında aynı özelliklerle de olsa herhangi bir ürünün bir yıl içerisinde hatırı sayılır bir indirimle satışa sunulduğu görülmüş bir şey değil. Bu bağlamda Apple'ın büyük ihtimalle daha düşük teknik özellikli bir cihaz çıkartacağını söyleyebiliriz.

Yine de yukarıda belirttiğimiz gibi fiyatın düşmesinde tablet pazarının son yıllarda büyük bir küçülme sergilemiş olmasının da etkisi büyük. Öte yandan müşteri memnuniyeti konusunda Microsoft'un Surface tabletinin gerisinde kalan Apple, bu açığı da kapatmaya çalışıyor olabilir. Tüm bu bilgiler ışığında yavaş yavaş sönümlenmeye başlayan tablet piyasasının tekrar canlanacağını söylemek de sanırım yanlış olmaz.