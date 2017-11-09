Apple, 2018'de Face ID'li Bir iPad Çıkaracak

Apple, 2018 yılında iPhone X'un bir benzeri olacak bir tablet çıkarma peşinde. Tabletin, yüz tanıma özelliği olması bekleniyor.

Apple Inc., 2018 yılının başında daha ince kenarlar ve yüz tanıma gibi temel iPhone X özelliklerini içeren, üst seviye bir iPad üzerinde çalışıyor. Bu özelliklerin dışında, daha net ve keskin bir görüntü sağlayan OLED ekranın bulunmayacağı düşünülüyor.

10.5 inç iPad Pro’ya benzer bir ekran boyutuna sahip en az bir yeni iPad modelinin bulunacağı, ödemeler yapmak ve animasyonlu emojiler göndermek için FaceID’yi bünyesinde barındırması planlanıyor. Bu özellik 2014 yılından bu yana parmak izi okuyucu ile birlikte gelen iPad Home butonunun ortadan kalkacağını gösteriyor.

Önümüzdeki yıl piyasaya çıkması beklenen yeni tabletin, iPhone X’da olduğu gibi çerçevelerinin çok ince olacağı düşünülüyor. iPhone X’un kimliği olan üst çentiğin bu tablette de olması beklenirken, donanımsal açıdan neler vaat edeceği şu anda bilinmiyor.

Apple ve diğer üreticiler, son yıllarda tablet piyasasının gerilemesinden dolayı, bu sektöre ürün çıkartmıyorlar. İnsanların telefonlarla işini çok rahat bir şekilde halledebiliyor oluşu, tablet piyasasının son üç yılda %17 düşmesine sebep oldu.

Apple, yeni iPad’lerle bu piyasayı yeniden canlandırmak istiyor olabilir. Sanırım tüm bunları zaman gösterecek.