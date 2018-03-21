Apple, 2018’de Daha Ucuz Bir iPhone X Modeli Çıkarabilir

Apple, 2018 için hazırlıklarına devam ediyor. Şirket, 2018’de maliyetleri düşürerek daha ucuza iPhone X satmak istiyor.

Apple, geçen sene piyasaya sunduğu iPhone X’la fiyat barajını 1000 doların üzerine çıkarmıştı. Bu durum, ülkemiz dışında dünya genelinde tepkiyle karşılandı. Sonrasında Apple’ın batarya tepkisiyle bu fiyat nispeten gündemden düştü, ancak insanlar iPhone X’un çok pahalı olmasını eleştirmeye devam etti.

Kabul edelim ki Apple, çok da ucuza ürün satmayan bir firma. Ancak buna rağmen Digitimes’tan gelen yeni bir rapor, 2018'i daha umutlu beklememizi sağlayacak. Yayınlanan raporda Apple’ın yeni iPhone’larda üretim maliyetini önemli ölçüde azaltacağı ve bu sayede daha uygun fiyatlarda satış yapabileceği açıklandı.

Digitimes kıdemli analisti Luke Lin, Apple’ın iPhone X’un üretim maliyetini 400 dolardan daha düşük bir fiyata çekmeye çalıştığını açıkladı. Üretimin ucuz olmasıyla kar marjı kaybetmeden müşterilere daha uygun fiyatlı telefon satabilecek Apple, bu sayede yeni müşteriler kazanmayı hedefliyor.

Ucuz iPhone

Günümüzde Samsung, Sony gibi akıllı telefon üreticileri yüksek fiyatlı amiral gemilerinin yanında daha uygun fiyatlı telefonlar da üretiyorlar. Bu durum iPhone’da bulunmadığı için insanlar, 2-3 sene öncenin telefonunu almak zorunda kalıyorlar. Yazılım ve donanım konusunda geride kalan bu cihazlar, haliyle kullanıcıları memnun etmiyor. Apple, bu sene 3 farklı iPhone çıkararak bunu önlemek istiyor.

FaceID gibi yeni teknolojilerden yararlanması için fiyat performans klasmanına ait yeni bir telefon çıkarması beklenen Apple’ın, bununla akıllı telefonlarını 2018’de yükseltmek isteyen insanları kazanması bekleniyor. Apple, iPhone X tasarımına sahip bir cihazın fiyatını kaç dolara düşürecek? Muhtemelen bu sorunun cevabını Eylül ayında göreceğiz.