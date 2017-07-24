Apple 2018'de Kendi OLED Panellerini Üretecek

Apple'ın yeni iPhone modellerinde OLED ekran teknolojisine geçişle birlikte ekran üretimini de kendisi yapmaya başlayacak.

Teknoloji devi Apple, şuan hala bir söylenti halinde olan amiral gemisi akıllı telefonu iPhone 8 ile yeni teknolojilere geçiş yapıyor. Bu teknolojilerden en önemlisi şüphesiz OLED ekrana geçiş.

OLED ekranlar, Samsung telefonlarla yakından tanıdığınız bir teknoloji. Kontrast değeri sonsuz, siyahları tam siyah ve renkleri canlı olan bu ekran türleri, tüketici elektroniğinin tamamının şimdilik ilerlediği nokta olarak görünüyor. Bu ekran ayrıca Always-On-Display ile ekranın sadece belirli bir kısmının aydınlatılmasını sağlayarak kullanışlı bir özelliği pilden ferâgat etmeden hizmetimize sunuyor.

En son aldığımız haberlere göre Apple, piyasadaki en büyük OLED ekran üreticisi olan Samsung'tan tam 70 milyon ünitelik bir sipariş vermiş bulunuyor. Tamamen bu siparişten gelecek ürünlere dayanarak 5,2 inçlik iPhone 8'lerin ekranlarını oluşturacak Apple, 2018 yılı için ise ekranı kendisi üretmeyi planlıyor.

Bu ekran üretim planıyla birlikte Güney Kore'de makine altyapısı oluşturan Apple, 2018 yılındaki iPhone'ların ekranlarını kendisi üretebilecek kapasiteye ulaşacak. Bunun yanında başka firmalara bağımlılığını gördüğümüz kadarıyla azaltmaya çalışan firma, kendi üretimi olan A serisi işlemcilerinin yanına şimdiye kadar PowerVR gibi firmalardan aldığı Grafik İşlem Birimleri'ni kullanmıştı. Bu alanda da çalışmalar yoğunlaştırılarak özel tasarımlar oluşturulacak gibi görünüyor.

Tamamen Apple imalatı bir akıllı telefon gelir mi, gelirse ne zaman gelir bilemiyoruz. Şimdilik Samsung ve bir kaç firmaya bağımlı olan Apple, yakın gelecekte tamamen bağımsız üretim yapmayı hedefliyor.