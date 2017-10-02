Bu ay ilk OLED ekranlı iPhone’nu piyasaya sunan firma, hayranlarını sevindirecek bir gelişme yaşatacak. Ekran konusunda geçiş sürecini tamamlayan firma, fiyatları düşürmeye çalışıyor.

Rekabetle ne kadar ilgisi olduğunu şimdiden söylemek zor olsa da, Apple’ın Samsung karşısında cihaz çeşitliliği konusunda geride kaldığı net bir şekilde ortada. Samsung her cebe uygun cihazlar üretirken Apple, cihaz başına kar miktarını maksimuma çekerek kazanan bir firma.

Ekran tercihi ile gözleri kamaştıran yeni iPhone 8’ler ve iPhone X, Apple’ın bundan sonra üretceği bütün telefonlarda OLED ekranla piyasaya çıkacağı algısını uyandırıyor. Firmanın geleneklerine bağlı profiline bakacak olursak bu doğru bir tespit. Nitekim ekran tercihi hem maliyeti hem de tüketiciye yansıyan fiyatı yukarı çeken en önemli detaydır.

Pahalı telefonlar satarsanız bu telefonlara erişen kişi sayısıda az olur. Ancak elde ettiğiniz karı düşürüp, cihaz sayısını arttırır ve her alım gücüne uygun cihaz üretirseniz, totalde daha fazla para kazanırsınız. İşte bu sebeple kulislerde Apple’ın LCD ekranları kullanmayı bırakmadan, yeni ve ucuz bir cihazla piyasaya çıkacağı söyleniyor.

Apple’ın OLED ekranlı iPhone’lar için Samsung’la çalışması iPhone X’un daha geç piyasaya çıkmasına neden oldu. Bu ortaklık firmanın karlarını düşüren bir diğer etmen. iPhone X 1000 dolarlık (ülkemizde 6000 TL civarı bekleniyor) bir cihaz olsa da, istenilen parayı kazandırmayabilir. 2018 yılına geldiğimizde ucuz iPhone modeli için en mantıklı ortalığın LG ile kurulabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü bu ortaklık Samsung’a para kazandırmak yerine, hem Apple'ın hem de LG’nin elini güçlendirecektir.

Diğer yandan LCD ekranlı ucuz iPhone geçici bir çözümdür. Cupertino devi şirket, eninde sonunda OLED ekrana tam geçiş yapacak ve pahalı modeller üretmeye devam edecektir. 2018 yılında yapılacak ucuz iPhone girişimi, firmanın ekonomisini güçlendirecek bir süspansiyon görevi görecek ve daha yüksek özelliklere sahip yeni iPhone’lar üretmesini sağlayacak.

Samsung’laşmak Apple’a uzun vadede faydadan çok zarar getirebilir. Arada destek modellerine ihtiyaç duyması tamamen finansal bir tercihtir. Tıpkı geçtiğimiz yıllarda üretilen plastik kasalı iPhone 5C ve ara model iPhone SE gibi.