Apple, 2018'de Uygun Fiyatlı iPhone Çıkaracak

Bir dizi aksaklığa rağmen; bu sene Eylül ila Kasım ayları arasında, 550 dolar ile 750 dolar arasında seyreden yeni bir iPhone'un geleceğine dair kanıtlar var.

Bu yılın başlarında Apple’ın daha uygun bir iPhone üretmek üzerine çalışmaları olduğu söylentisi; son dönemlerde Xiaomi, OnePlus, Vivo gibi sayısız markanın çok uygun fiyatlara çıkardığı cihazları takiben kuvvetini arttırdı. Güney Koreli Gazete The Bell’in iddiasına göre, Apple’ın uygun fiyatlı iPhone’unun en büyük sıkıntısı LCD ekranı olarak gösteriliyor. LCD ekranı ile uyum sorunu yaşayan şirket, bu sebeple cihazın geliş süresini Eylül'den ziyade Kasım ayına doğru erteleyebilir.

Ancak bu yıl içerisinde daha uygun bir iPhone ile karşılaşma ihtimalimizin yüksek olduğunu belirleyen bir başka unsur da dünyaca tanınan ve Apple’a dair analizlerinde daima başarılı olan Ming-Chi Kuo’nun nisan ayında yayınladığı rapor. Rapora göre Apple bu yıl içerisinde kesinlikle LCD ekranlı bir iPhone çıkaracak, cihazın tahmini ücreti ise 550 ile 750 dolar arasında seyredecek.

Tüm bunlara ek olarak bir uzman olmasanız dahi piyasaya atılan uygun fiyatlı başarılı cihazların, Apple cephesinin satışlarına zarar verdiğini söylemek mümkün. Apple eğer kartlarını doğru oynamazsa, bu uygun fiyatlı cihazların pazarın çok daha büyük bir bölümünü ele geçireceği ve marka değeri olan Apple ve Samsung gibi firmaların yerini alabileceği ortada. Apple’ın bu konuya dair herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı ise henüz net olarak belli değil.