2018 Model iPhone'larda Hızlı Şarj Adaptörü Kutudan Çıkacak!

Geçtiğimiz yılki iPhone modellerinde hızlı şarj teknolojisi için destek sunmasına rağmen adaptörünü kullanıcılara para ile satan Apple, bu yılki iPhone'larda aynı hataya düşmeyerek hızlı şarj adaptörünü cihaz kutusuna dahil edecek.

Apple, geçtiğimiz Eylül ayında tanıttığı iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X ile birlikte iPhone modellerinde ilk kez hızlı şarj teknolojisini desteklemişti. Fakat hiçbir cihazın kutusundan hızlı şarj adaptörü çıkmıyordu. Dolayısı ile hızlı şarj teknolojisini kullanmanız için bir USB Type-C hızlı şarj adaptörü ve USB Type-C - Lightning kablo almanız gerekiyordu.

Çinli sosyal medya platformu Weibo’da ortaya çıkan yeni bir rapora göre Apple, 2018 model iPhone’larda USB Type-C hızlı şarj adaptörünü ve USB Type-C - Lightning kabloyu müşterilerine ürün kutusunda sunacak. Dolayısı ile 2018 model iPhone sahipleri cihazlarının desteklediği bir teknolojiyi kullanmak için yüzlerce TL daha ödemek zorunda kalmayacak.

Hızlı şarj teknolojisi, akıllı telefon bataryalarının bir günü zor tamamladığı şu dönemde son derece önemlidir. 18W’lık bir USB Type-C hızlı şarj adaptörü, akıllı telefonunuzu yarım saat gibi bir sürede %50 seviyesinde şarj edebilir. Fakat bu teknolojiyi kullanmak için fazladan 75 dolar (300 TL) ödemek zorunda kalmak, Apple müşterilerini pek memnun etmiyordu.

Android amiral gemilerinin büyük bir çoğunluğunda hızlı şarj adaptörü kutudan çıkmakta. Ayrıca Samsung gibi bazı üreticiler, kablosuz şarj pedini de müşterilerine hediye ediyor. Apple, 2017 model iPhone’lar ile birlikte hem hızlı şarj hem de kablosuz şarj desteği sunsa da, bu teknolojiler için gerekli aksesuarları müşterilerine para ile satmayı tercih etmişti.