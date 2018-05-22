Hızlı Şarj Konusunda Apple'dan Sürpriz Hamle!

USB Type-C’den Lightning’e dönüştürücü kablonun fiyatını standart şarj kablosu fiyatına indiren Apple, 2018 model iPhone'larda hızlı şarj ekipmanlarının kutudan çıkacağı yönündeki söylentileri desteklemiş oldu.

Pek çok sızıntı ve söylentiye göre Apple, 2018 model iPhone’lar ile birlikte hızlı şarj adaptörünü ve kablosunu harici olarak satmak yerine müşterilerine iPhone kutusunda hediye edecek. Konu ile ilgili henüz somut bir kanıt olmasa da Apple, küçük bir ipucu vermiş olabilir.

Bugüne kadar hızlı şarj destekli 1 metrelik USB Type-C’den Lightning’e dönüştürücü kablonun Apple Store’daki fiyatı 25 dolardı. Fakat iPhone’ların kutusundan çıkan standart USB Type-A’dan Lightning’e dönüştürücü kablonun fiyatı 19 dolardı.

Apple, bağlantı kablolarının fiyatlarında bir güncellemeye giderek USB Type-C’den Lightning’e dönüştürücü kablonun fiyatını USB Type-A’dan Lightning’e dönüştürücü kablonun fiyatı ile eşitleyerek 19 dolara indirdi. Apple, durup dururken niye böyle bir şey yapsın ki?

Pek çok kişiye göre Apple’ın bu hamlesi, 2018 model iPhone’larda USB Type-C’den Lightning’e dönüştürücü kablonun kutudan çıkacağı yönündeki iddiaları destekliyor. Nedeni ise USB Type-C’den Lightning’e dönüştürücü kablonun standart kablo olarak fiyatlandırması.

Bir başka deyişle Apple, USB Type-C’den Lightning’e dönüştürücü kabloyu iPhone kutularında müşterilerine hediye ederek standart veri aktarım ve şarj kablosu haline getirecek. Bu nedenle de farklı bir fiyatlandırmaya ihtiyaç duymuyor.

Fakat hızlı şarj için USB Type-C’den Lightning’e dönüştürücü kablo yeterli değil. Kullanıcıların hızlı şarj teknolojisinden faydalanabilmesi için hızlı şarj destekli bir adaptöre de ihtiyacı var. Bunun farkında olan Apple, 18W’lık yeni bir hızlı şarj adaptörü geliştirdi. Tıpkı USB Type-C’den Lightning’e dönüştürücü kablo gibi hızlı şarj adaptörü de iPhone kutusundan çıkacak.