Raporlara göre henüz hiçbir büyük üretici 7nm üretim sürecine geçmedi. Önümüzdeki yıl 7nm işlemci üretebilecek şirketlerden biri olan Samsung'un amiral gemilerinde 10nm metre işlemci kullanacak olması Apple'a Android platformuna fark atmak için önemli bir avantaj sağlıyor.

Android platformundaki neredeyse tüm üreticiler birbiri ile rekabet içerisinde olsalar da büyük resme baktığımızda asıl rekabetin Android ile Apple arasında olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Teknoloji devlerinin daha iyi ürünler üretmek için birbirleri ile yarışmaları ise en çok da tüketicilere yarıyor.

İyi bir akıllı telefon üretmek için işlemci çok önemlidir. Günümüzde çoğu çipset üreticisi 10 nanometre işlemciler üretirken 7 nanometre işlemciler üretmek için çalışmalar yürütmektedir. Fakat 7nm işlemciler 10nm işlemcilere göre büyük performans iyileştirmeleri getirmedikleri için üreticiler, 7nm üretim sürecine geçmek için acele etmiyorlar.

Android platformunun en büyük iki mobil işlemci üreticisi olan Qualcomm ve MediaTek, 7 nanometre işlemci üretiminde hala bir aşama katedebilmiş değiller. İki şirket de performans farkı büyük olmayacağı için 7nm işlemciler konusunda acele etmeseler de bu işlemcilerin daha küçük ve verimli olması, akıllı telefon üreticileri için oldukça önemli.

Elde edilen raporlara göre önümüzdeki yıl 7 nanometre işlemci üretebilecek yalnızca iki şirket bulunuyor. Bunlar, akıllı telefon endüstrisinin ezeli rakipleri olan Apple ve Samsung. Dolayısı ile 2018 model Samsung ve Apple amiral gemilerinde 7nm işlemciler görmemiz çok da sürpriz olmaz gibi duruyor.

Fakat ne yazık ki Samsung’un 2018 yılının başında tanıtacağı Galaxy S9 modelinde 10nm işlemci bulunacak. Güney Koreli teknoloji devi her ne kadar birkaç hafta önce 8nm işlemci üretmek için hazır olduğunu söylese de Exynos 9810 ve Snapdragon 845 işlemciler, hala 10 nanometre üretim sürecinden geçiyor.

Apple kanadına geldiğimizde ise şirketin 2018 yılında üretilecek tüm iPhone ve iPad’lerde kullanabileceği 7 nanometre işlemcileri üretmek için TSMC ile birlikte çalıştığını görüyoruz. Bu durumda Apple, 7nm işlemcileri kullanan tek şirket olarak Android platformundaki rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde edebilir.

Raporlara göre herhangi bir çipset üreticisinin 7nm işlemcilerden kar elde edebilmesi için yılda 120 ila 150 milyon 7nm işlemci üretmesi ve satması gerekiyor. Bu üretim hacmini ancak en büyük işlemci üreticileri olan Apple, Samsung, Qualcomm ve MediaTek’in birkaçı birleşerek karşılayabilir.