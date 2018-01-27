Apple, 2018 Yılında Tesla'yı Satın Alacak Mı?

2017 yılında çok kez dile getirilen ve Apple'ın Tesla'yı satın alacağına dair dedikodular, 2018 yılı için bir beklenti oluşturmaya devam edecek gibi görünüyor.

Geçtiğimiz sene gündemi meşgul eden bu ihtimal, Forbes'ın 2018 tahminleri içerisinde yeniden kendine yer buldu. Buna göre Tesla'nın Apple tarafından satın alınması oldukça olası görünüyor. Geçen sene itibarı ile Apple'ın Netflix'i satın alacağı ile ilgili de benzer dedikodular olsa da, Tesla konusundaki satın alma ihtimali biraz daha ciddi görünüyor.

Bunun elbette birden fazla sebebi var. Nitekim Tesla ve Apple gibi iki devasa şirketin böyle bir satın alma konusunda anlaşması için iki tarafın da lehine olacak bir çok unsur bir araya gelmeli. Peki bunlar neler? Temelde iki sebep var: Birincisi Elon Musk'ın şirketle ilgili o kadar fazla fikri ve o kadar fazla ütopik hayalleri var ki bunlar için yeterli sermayesi olup olmadığı, ilk başarısız olacağı projeyle birlikte bu hayallerini gerçekleştirmesinin imkansız olabileceği konuşuluyor. Olayın Apple cephesinde ise Tesla'nın zaten karlı bir yatırım olacağı konusunda en ufak bir şüphe yok.

Bunun yanında, bu satın alma için Apple'ın sebebi, uzun vadede büyük bir batık yatırım olmasına kesin gözüyle bakılan otonom araçlarla ilgili projesini, Tesla aracılığı ile kurtarmak istemesi olarak görülebilir. Neticede Apple, bu projeye yıllardır hazırlanıyor olsa da, daha kendileri için proje aşamasında olan bir çok şey zaten Tesla tarafından çoktan hayata geçirildi. Tüm bunlar bir araya gelince, Apple'ın da bu satın almayla ilgili oldukça hevesli olduğu dedikodusunun da kulislerde yankılandığı düşünülünce, 2018 yılı tarihin en çok konuşulan satın alma hikayelerinden birine sahne olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Apple'ın Tesla'yı satın alması teknoloji dünyasına nasıl etki eder?