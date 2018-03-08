Apple, iPhone X'daki Çentiği Kaldırmak İstiyor

Apple, iPhone X’da bulunan çentiği ortadan kaldırmak için şimdiden çalışmalara başladı. Çentiksiz telefonları 2019’da görebiliriz.

İlk çıktığında pek çok kişi tarafından eleştiri oklarının hedefi olan iPhone X çentiği, daha sonra Android cephesinde bilhassa Çinli üreticiler tarafından benimsenmiş ve pek çok akıllı telefona eklenmişti. Google’ın dün yayınladığı Android P geliştirici önizlemesinde de ilgi çekici özelliklerden olan çentikli ekran özelliği, her ne kadar tüm ilgiyi üzerine toplamış olsa da, Apple 2019’a kadar çentikleri telefonundan uzaklaştırmak istiyor.

Çentik, iPhone X’larda şu an için gerekli bir tasarım. Yüz Kimliği doğrulaması için gerekli tüm sensörler ve kamerayı içeren bölgenin nasıl kaldırılacağı büyük merak konusu. Şu anda teyit edilmiş bir açıklama yapmayan Apple, bu sene çıkacak cihazlarında yine çentikli ekran çıkaracak olsa da, önümüzdeki sene daha farklı bir tasarıma gidebilir.

Yeni modellerinde boydan boya tam ekran sunmak isteyen şirketin bunu nasıl yapacağı bilinmiyor, ancak bazı iddialar ortaya atıldı. Özellikle Apple’ın OLED panellerine delik açabileceği veya ekranlardaki BM (Siyah Matrix) alanından yararlanabileceği düşünülüyor. Böyle bir şey için elinde patent bulunan Samsung bu patenti Apple ile paylaşacak mı, yoksa yeni bir patent savaşı mı göreceğiz, ilerleyen dönemde göreceğiz.