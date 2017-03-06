Apple, 2019 Yılına Kadar Bütün Modellerini OLED'e Geçirecek!

Apple'dan dev adım geliyor. Bundan sonra çıkacak bütün modeller OLED panellere geçecek.

Daha önceki haberlerimizde, Apple'ın büyük bir atılım yaparak iPhone 8’e büyük değişiklikler sunacağından bahsetmiştik. Ancak edinilen bilgilere göre, Apple’ın planlaması arasında yalnızca iPhone yok. Apple, 2019 yılına kadar bünyesinde ekran olan bütün modellerinde OLED ekrana geçmek istiyor. OLED ekran bilmeyenleriniz için 4K çözünürlük sunan, gerçekten üst düzey bir ekran.

2017’ye girdiğimiz bu günlerde, OLED paneller ön plana çıkıyor. Gerek telefon, gerek monitör gerekse de televizyon ekranlarında tercih edilen OLED’ler kullanıcıların yeni trendi gibi gözüküyor.

Yayınlanan raporda, Apple’ın iPhone 8 için Samsung ve Interflex’den Esnek PcB’ler alabileceği hakkında bilgi içeriyor. Samsung’dan uzun süredir ürün alan Apple, Interflex ile daha önce yaptıkları bir ticaret yok.

Bunlarla birlikte Apple, üretim tesisini de genişletiyor. 866 milyon dolarlık maliyeti ile üretim tesisi kurmaya hazırlanan Apple, yeni nesil telefonları ile piyasayı derinden sarsacakmış gibi gözüküyor.

Şu anda telefonlarda en iyi OLED panel, Samsung Display OLED panel olarak gösterilebilir. Android işletim sistemi ile çıkan telefonların yüksek çoğunluğuna OLED panelleri tedarik eden Samsung, yalnızca telefon ile değil parçaları ile de kasasını dolduruyor. Adamlar sistemi öyle bir kurmuş ki, Samsung da alsanız, Apple da alsanız Samsung kazanıyor. Apple, tam olarak Samsung’a güvenmiyor olacak ki diğer üreticilerinden OLED fabrikaları kurmasını istiyor.

iPhone 8’in hem performans hem de tasarım olarak bir önceki telefonlardan üstün olması bekleniyor. Çerçevesiz tasarım, OLED ekran, daha iyi bir batarya ve 5.8 inçlik devasa bir ekran ile gelmesi bekleniyor.