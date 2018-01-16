Apple, 27 Ocak'ta Güney Kore'deki İlk Mağazasını Açıyor

2017 sonuna kadar açılması beklenen Güney Kore'deki Apple mağazası, 27 Ocak'ta hizmete giriyor.

Güney Koreli bir forumda yayınlanan fotoğrafa göre, mağazanın önünde çekilen fotoğrafta Korece yazıların altında, mağazanın resmi açılış tarihi belli oldu. Buna göre Apple, Güney Kore'de 2017 sonunda açılması beklenen mağazasını, 27 Ocak 2018 hizmete sokacak. Zaten Güney Kore'de Samsung ile yarışamayan Apple, bu gecikme ile birlikte Güney Koreli tüketicinin gözünden iyice düşebilir.

Apple, geçtiğimiz yılın Ocak ayında, Güney Kore'nin lüks perakende satış bölgesi olan Garosugil'de, ilk perakende satış yerini kuracağını duyurmuştu. Aralık ayında ETNews, mağazanın 2017 yılının sonundan önce açılacağını bildirdi, ancak inşaat gecikmeleri tamamlanma tarihini geriye itmiş görünüyor. Apple'ın, nerdeyse tamamlanmış olan Viyana'daki mağazası açılmadan, Güney Kore daha büyük bir faallik göstererek Viyana'dan önce Apple mağazasına kavuşacak.

Samsung'un merkezi olan Güney Kore'de, 27 Ocak'ta açılması beklenen Apple mağazası hakkında gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Açılış tarihi belirlenen mağaza hakkında gelişmeler oldukça ve fotoğraflar elimize geçtikçe sizlerle bunları paylaşacağız. Sizce, Samsung'un teknoloji piyasası anlamında ev sahipliği yaptığı Güney Kore piyasasında, Apple'ın bu hareketi bir değişikliğe yol açacak mı?