Apple, 5G Teknolojisi İçin En Önemli Adımını Attı!

Apple, geleceğin kablosuz bağlantı teknolojisi 5G testlerine başlamak için Federal İletişim Kurulu'ndan lisans aldı.

FCC(Federal İletişim Kurulu), Apple'a 5G kablosuz teknolojileri test edebilmesi için linsans verdi.

Apple, milimetrik dalga bantlarıyla kablosuz teknolojiler test edebilmek için Mayıs ayında bir lisans almıştı. Milimetre dalga bantları, saniyede 10 GB gibi bir bant genişliği sağlar ancak fiziksel koşullardan çok fazla etkilendiği için henüz kullanım mesafesi oldukça sınırlıdır.

Apple'ın FCC'ye yaptığı başvurudan alıntı:

''Apple Inc. bu spektrumun, baz istasyonlar arasındaki doğrudan ya da çoklu yol izleyebileceği ortamlardaki hücresel bağlantı performansını öğrenmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmalar, mühendislerin gelecekte üzerinde çalışacakları 5G kablosuz bağlantı şebekeleri için önemli bilgiler sağlayacaktır.''

Apple, FCC uygulamaları çerçevesinde Cupertino, California ve Milpitas yakınlarındaki Apple tarafından kontrol edilen iki sabit nokta arasında iletişim kurmayı amaçlıyor. Şirket, testlerin 12 aydan uzun sürmeyeceğini ve güvenle yapabileceklerini açıkladı.

Apple, testler için geçtiğimiz yıl FCC tarafından 5G testleri için açılan 28 ve 39 GHz bantlarını kullanacak.

Apple'ın milimetre dalga perfonmansı testleri için yaptığı planlar tamamen açıklanmış değil, ancak Google, Facebook gibi şirketlerinin yanı sıra Birleşik Devletler'in büyük operatörleri Verizon, Sprint ve T-Mobile da 5G teknolojisi için çalışmalara yakında başlayacak.

Apple, bu testleri gelecek yıllarda çıkaracağı iPhone'lar için mi yapıyor yoksa başka bir niyeti mi var henüz bilmiyoruz. 28GHz bandı, dünyadan uzaya aktarımlar için ayrılmıştı ve Apple, yakın zamanda uydu uzmanlığı alanında araştırma amacıyla bazı iş alımları yapmıştı.