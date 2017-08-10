Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ticaret Komisyonu, Apple hakkında Qualcomm’un patent haklarının ihlal edip etmediğini araştırmak adına soruşturma başlattı.

ABD’deki yerel basın organları tarafından yayınlanan habere göre soruşturma, Qualcomm’un 7 Temmuz tarihinde Apple aleyhine yaptığı şikayet üzerine başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Apple’ın hukuki dayanakları göz ardı ederek ihraç edip sattığı, içlerinde iPhone ve iPad’lerin de bulunduğu cihazlarda Qualcomm’a ait 6 patentin ihlal edilip edilmediği araştırılacak.

Patent ihlalinin hangi cihazlarda olduğu bilinmiyor, fakat Qualcomm’un iddası kabul görürse ihlalin gerçekleştiği ürünlerin satışlarının durdurulması yönünde bir karar çıkabilir.

Bu olayın fitilini ateşleyen olay ise bu yılın başlarında, Apple’ın Qualcomm’a telif ücretleri hakkında haksız rekabete neden olduğu için açtığı 1 milyar dolarlık tazminat davasıydı. Qualcomm ise buna yanıt olarak Apple’a kendilerine ait patentleri ihlal ettikleri gerekçesiyle Almanya’da dava açmıştı. 17 Temmuz’da başlayan davada Qualcomm, iPhone ve iPad’lerden doğan zarar karşı ihtiyati tedbir konulmasını istemişti.