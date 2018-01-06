Apple tarafından, yapılan açıklamayla dilenen özür ve hemen akabinde (kişisel görüşüme göre) daha yüksek kar edebilmek için başlatılan uygun fiyatlı pil değiştirme uygulamalarına rağmen şirkete yönelik davalar hergün artıyor. Son olarak tüketici hakları hukuk firması Hagens Berman da davalara katıldı.

Büyük teknoloji şirketlerine ortaya çıkan sorunlar nedeniyle davalar açan Hagens Berman, Apple'a açtığı davada, şirketin iPhone'u "gizlice" ve "kasıtlı" olarak yapılan bir "yüklemeyle" yavaşlattığını öne sürdü. Diğer yandan Hagens Berman, Apple'a daha önce iBook'lar konusunda 450 milyon dolarlık bir dava açmıştı.

Hagens Berman tarafından dün California Kuzey Bölgesi'nde açılan davada, Apple'ın eski iPhone'ları yavaşlattığı ve büyüyen basın ve tüketici tepkisi nedeniyle durumu "örtbas etme" girişimi içerisinde bulunuduğu öne sürüldü. Hukuk bürosu, Apple'ın bu yavaşlatma olayını önce sessiz bir şekilde gerçekleştirdiğini ve bu durumu tüketicilerin bilmediğini ve onayı olmadığını iddia etti. Hukuk bürosu tarafından Apple'a yönelik açılan davada şu iddialar öne çıktı:

Apple, aldatmacayla hareket etti. Türketiciler, Apple'ın kendi cihazlarını yavaşlatma kararını bilmiyor veya onaylamıyordu.

Apple'ın eylemleri, tüketicilere sınırlı seçenek ve bilgi sunuyor. Birçok tüketici büyük olasılıkla iPhone'ların performans sorunları yaşadığı inanmaya balamıştı ve yeni iPhone'lar aldılar. Hiç şüphesiz, etkilenen iPhone'ların sahiplerinin çoğu 79 dolarlık pil de satın aldı.

Sonuç olarak, Hagens Berman, Apple'ı haksız rekabet ve haksız zenginleşme nedeniyle suçluyor. Hagens Berman, açtığı davada yavaşlama nedeniyle pil alanlara, yeni iPhone'lar alanlara ve zarar gören tüketicilere tazminat istiyor.