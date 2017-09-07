iPhone 7’ye Çalışan Bir Kulaklık Girişi Yerleştiren Adam!

Yakın zamanda 8’inci neslini göreceğimiz iPhone serisinde kulaklık girişleri iPhone 7 ile tarih olmuştu. Yaptığı bu tercih yüzünden hala eleştirilen Apple’a geç de olsa güzel bir cevap geldi.

Akıllı telefon dünyasında trendleri belirleyen Apple, iPhone serisiyle dünyanın her köşesinde satış yaptı ve yapmaya da devam edecek. Alışılmışın dışına çıkmaktan oldukça hoşlanan firma, son zamanlardaki en radikal değişikliklerden birini, iPhone 7 modelindeki 3.5 mm’lik standart kulaklık girişini kaldırarak yapmıştı.

Bu değişikliğe ne teknoloji severler ne de sadece kullanıcısı olanlar alışık değildi. Haliyle Apple her ne kadar başarılı bir satış grafiği yakalasa da eleştirilerin odağından kaçamadı. Önümüzdeki günlerde artık hakkında nelerin döndüğünü bileceğimiz iPhone 8 modelinde de aynı karara sadık kalındı. Hala üretimde ve satışta olan iPhone 7 modeline gerçekten işlevsel olarak kullanılabilen kulaklık girişi açmak çoğu kişinin aklına gelmiştir, ancak yapan da var.

YouTube’da akıllı telefonların her yeriyle oynadığı bir kanalı olan Scotty Allen, eski iPhone 6’sından aldığı 3.5’lik kulaklık girişini bir iPhone 7 gövdesine cihaza zarar vermeden montajlamayı başardı. Tüm bu süreç için yaklaşık 4 ay harcayan Allen, kırılan iPhone parçaları için 1000 dolara yakın masraf yaptı.

Alan, pili ve diğer donanımları iPhone içerisinde yukarı doğru kaydırarak ve soldaki hoparlör ızgarasındaki boşluğu kullanarak yeterli alan açtı. Ayrıca kulaklık girişinin telefonla uyumlu bir şekilde çalışması için kendi tasarladığı devre kartını da cihazın içine yerleştirdi. Aslında genç adamın ispatlamak istediği tek şey vardı: iPhone 7 mevcut ölçüleriyle kulaklık girişi için uygundu ve kaldırılmasına gerek bile yoktu.

Kendisini bu başarısından dolayı kutluyor, hemen aşağıda izleyeceğiniz görüntülerde bu operasyonun detaylarıyla sizi baş başa bırakıyoruz: