Apple Tedarikçisi Çinli Firmadaki Kötü Çalışma Koşulları

Zararlı kimyasallar ve yüksek gürültü altında uzun süre çalışmak zorunda kalan işçilerin yaşam koşulları da oldukça kötü.

Çin’in Şangay kentine 6 saatlik araba ile seyahat mesafesinde bulunan Suqian adlı endüstri şehrinde bulunan ‘Catcher Technology Co.’ın üretim tesislerinde günde 10 saate kadar çalışan işçiler, Apple’ın iPhone gövdelerinin kesim ve dökümünün yapıldığı yüksek sıcaklıklı atölyelerde, yer yer eldiven ya da maske dahi kullanmadan zararlı kimyasallarla işlem yaptıklarını söylüyorlar.

Bu koşullar, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin yüksek teknolojisinin olumsuz yönlerine işaret ediyor. Çinli işverenler bakımsız ve eğitimsiz işçileri kullanarak gelişmiş tüketici elektroniği kurmaya çalışıyorlar. Bu işçiler olmadan iPhone ya da diğer dijital ürünlerin yapılması imkansız olurdu.

Bloomberg’in bazı işçilerle yaptığı röportajlarda işçiler, makinelerin sesli çalıştıkları zamanlarda ve küçük metalik parça ya da soğutucular püskürtürken koruyucu gözlük ya da kulak tıkacı bulamamaktan yakınıyorlar. Ses şiddetinin 80 desibelin üzerinde olduğunu söyleyen işçiler, kapısı çok az aralık tutulan atölyelerde tıka basa çalışmak durumunda kalıyorlar. Mesai saatleri bittiğinde, sıcak su ya da duş bulunmayan, çer çöp dolu yatakhanelerine giden işçilerin bir çoğu günlerce yıkanma imkanı bulamıyor.

Saatte yalnızca 2 dolara çalışan işçilerden biri “Bir günlük bir çalışmadan sonra ellerim bembeyaz kesildi” diyor. Henan bölgesinde bulunan evinden uzakta çalışan bu kadın, kocasının ev dekorasyonu ile ilgili işyerinde işler yolunda gitmeyince, Catcher’da işe başlamak zorunda kalmış. “Aileme sadece iyi şeyleri anlatıyorum. Bu gibi olumsuzlukları kendime saklıyorum” diyor. Bloomberg’e konuşan tüm işçiler, işlerinden olma korkusuyla isimlerinin açıklanmaması talebinde bulundular.