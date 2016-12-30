Apple'a, Trafik Kazasında Ölüme Sebep Vermek Gerekçesiyle Dava Açıldı

Amerikalı çift James ve Bethany Modisette, 2014 yılında geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden kızları için Apple'ı suçluyor.

Apple aleyhine açılan ciddi bir dava ile karşı karşıya. James ve Bethany Modisette çifti, sürüş sırasında Facetime'ın Apple iPhone 6s sürümü ile problem yaşadı. Çiftin iddiasına göre Apple, Facetime üzerinde yaptığı bazı değişikliklerle uygulamayı çok daha güvenli ve zor kullanılır hale getirmişti.

Çifte göre; Facetime'ın Apple iPhone 6S sürümünün kurulumu ve kullanımında ciddi sorunlar yaşandı. Patentli kilitleme uygulamasında problemler yaşandı ve uygulama gerekli şekilde sonlanmadı. Dikkati dağılan James Modisette, yaklaşık 100 kilometre hızla seyrederken kaza yaptı. Araçtaki kişiler yaralanırken, 5 yaşındaki Moriah Modisatte hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polisler, FaceTime'ın hala aktif olarak çalıştığını saptadı. Otomobilin durumu göz önüne alındığında bunun şaşırtıcı olduğununu söyleyebiliriz.

Dava dosyasında, FaceTime'ın Apple'ın uygulamada yaptığı geliştirmeler(!) nedeniyle güvenlik fonksiyonlarını gerçekleştiremediği ve sürüş sırasında, sürücü ve yolcularının hayatını tehdit edebilecek alternatif bir tasarım geliştirdiği iddiası yer alıyor. Apple'ın davacılara olan bakım zorunluluğunu da ihlal ettiği iddia ediliyor. Diğer bir iddia ise Amerikalı şirketin maliyetlerini kısmak amacıyla FaceTime'ın en önemli özelliklerinden bazılarını devre dışı bıraktığıı yönünde.

Davada, Apple'ın FaceTime uygulamasını kullanımdan kaldırması talep edilmiyor. Ancak sorumluluk alması, gereken tazminatları ödemesi, sağlık masraflarını karşılaması ve uygulamayı gereken biçimde düzenlemesi talep ediliyor.