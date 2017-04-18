Apple iPhone 8 hakkındaki dedikodular dur durak bilmeden devam ediyor. iPhone 8 ve sanal gerçeklik kamerası iddiaları kesinleşti gibi.

Mac Otokara isimli Uzak Doğu'daki ünlü bir bloga göre Apple'ın OLED ekranla donatılmış iPhone 8 modeli, ön ve arka cam arasında parlak paslanmaz bir çelik muhafazaya sahip. Bu da teknoloji tutkunlarına ister istemez iPhone 4'ü hatırlatıyor. Otokara ayrıca iPhone 8'nin daha önceden belirtildiği gibi 2.5D geleneksel ve düz bir OLED ekranla satışa sunulacağı konusunda ısrarcı.

Diğer bir dedikodu ise son birkaç haftadır fısıldandığı üzere iPhone 8'in arka yüzünde, VR çekim amacıyla dikey olarak hizalanan bir iSight Duo kamera bulunacak olması. Ancak iPhone, bir VR kulaklık ile kullanıldığında kamera alışageldiği gibi yatay konuma geri dönecek. Bu arada iPhone 7s ve iPhone 7s Plus'ın, mevcut iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'dan biraz daha kalın olması da beklentiler arasında.