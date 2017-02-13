Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus Hakkındaki Tüm Detaylar!

YouTube’daki EverythingApplePro isimli kanal, Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus hakkındaki güvenilir kaynaklardan elde edilen tüm sızıntı bilgilere yer verdiği bir video yayınladı. Videoda telefonlara ait hemen hemen bütün detaylar gözler önüne seriliyor.

Şüphesiz yılın en çok beklenen amiral gemilerinden biri olan ve çıkışına az bir zaman kalan Samsung Galaxy S8 ile ilgili bugüne kadar birçok iddia ortaya atıldı. Bu iddiaların birçoğu sağlam kaynaklara dayanıyordu ve doğruydu. Ancak ortada telefonla ilgili bu kadar çok sızıntı bilgi varken bunların bir araya toplanması hiç de fena olmazdı.

EverythingApplePro isimli YouTube kanalı da işte tam olarak bunu yaptı. YouTube kanalında telefonla ilgili bugüne kadar paylaşılan bütün sızıntı bilgilerin yer aldığı bir video paylaşıldı. Ayrıca videoda Samsung Galaxy S8’in bir üst modeli olan S8 Plus’ın özelliklerine de yer veriliyor.

Videoda paylaşılan bilgilere göre her iki modelin ekranı da kavisli olacak ve bu nedenle üst modelin isminde Edge ifadesine yer verilmemiş, bunun yerine telefon Samsung Galaxy S8 Plus olarak adlandırılmış. Samsung Galaxy S7’de 16:9 olan görüntü oranının Samsung Galaxy S8’de 18:9 olması dikkat çekiyor. Bununla bağlantılı olarak ekran-gövde oranı da ciddi oranda artıyor. Samsung Galaxy S7 ve Note 7’de 7,9 mm olan telefon kalınlığı Samsung Galaxy S8’de 0,1 mm artarak 8 mm oluyor. Ayrıca Galaxy S8 modellerinde parmak izi tarayıcısının da iddia edildiği gibi telefonun arka kısmında, kameranın hemen yanında olacağı da videoda belirtiliyor.

Videoda paylaşılan diğer bilgilere göre Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus’ın diğer özellikleri şu şekilde olacak:

Samsung Galaxy S8

5,8 İnç Quad HD Super AMOLED Kavisli Ekran

64/128 GB Dahili Depolama Alanı

4 GB RAM

3000 mAh Batarya

İris Tarayıcısı

Samsung Galaxy S8 Plus