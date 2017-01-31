iPhone 8 heyecanı teknoloji dünyasını sarmışken her kafadan bir ses çıkıyor ve yeni dedikodular arttıkça artıyor. Ünlü Apple-Teknoloji kanalı EverythingApplePro, yayınladığı bir videoda söylentileri değerlendirdi ve kendi tahminlerini ortaya attı.

iPhone 8’in tasarımının nasıl olacağı, teknoloji severlerden tutun tekno-kulislerde dahi hala bir muamma. Söylentiler hala bu durumdayken, EverythingApplePro isimli ünlü teknoloji kanalı, yeni çektiği bir videoda kendi tahminleriyle teknoloji dünyasındaki dedikoduları karşılaştırarak tartıştı. En çok üzerinde durulan komple cam gövde, gizli home tuşu, kenardan kenara ekran, uzaktan şarj gibi konulara değinilen videoda; yeni iPhone’un tasarımında yere düşme, suya düşürülme gibi durumların da göz önünde bulundurulacağı vurgulanıyor.

EverythingApplePro’nun anlattığı dedikodularda iPhone 8’in, iPhone 4 ve 4s’den ilham alınarak, çift cam panelli olarak tasarlanacağı bilgisi var. Ancak kanal buna inanmıyor. Her ne kadar bu tasarımı beğense de piyasaya sürülecek tasarımın Galaxy S7’deki gibi kıvrımlı bir ekrana sahip olacağını öngörüyor. Videoda cihazın, kenardan kenara ekran teknolojisine sahip olmayacağı iddia ediliyor, bunun sebebini ise Apple’ın yeni geliştirilen teknolojileri cihazlarında kullanmak istememesine bağlıyor. Kabul edelim, biraz bozulsa da Steve Jobs’un getirdiği mükemmellik standartları hala şirket tarafından uygulanıyor.

Ekranın OLED ve 5.8 inç olacağı vurgulanıyor. Kanal, Wireless şarjın iPhone 8 ile gelmeyeceğini iddia ederken, şirketin stratejik belgelerinden yaptığı yatırımlara ve politikalarına dek birçok kanıt sunuyor. Ancak bir pad aracılığıyla wireless şarj özelliğinin kesinlikle geleceğini vurguluyor. Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.