Apple'a Yol Açan Cihaz Açık Artırmayla Satılıyor!

Steve Jobs'un deyimiyle Apple'ın varolmasını sağlayan 'blue box', açık artırmayla 6 Aralık'ta satışa sunulacak.

Bir yerde Apple'dan bahsediliyorsa bence orada Steve Jobs'tan ziyade Steve Wozniak'tan söz edilmesi gerekmektedir. Apple'ın mucit tarafını oluşturan Wozniak, bir anlamda şirketin kurulabilmesinin de yolunu açmıştır. 1972 yılında Steve Wozniak tarafından geliştirilen ve adına blue box denilen çığır açan icat o zamanlar çok pahalı olan telefon görüşmesini ücretsiz hale getiriyordu.

Başka bir deyişle, kullanıcılar uzun mesafeler arada uzun mesafelerin olduğu pahalı olan bir çağda ücretsiz yurtdışı telefon görüşmeleri yapabiliyorlardı. İcat kısmının tamamlanmasıyla devreye giren Steve Jobs, bu fırsatı tanımak için çabucak Kaliforniya'daki ücretsiz telefon görüşmeleri yapmak isteyen üniversite öğrencilerine pazarlama çalışmalarına başladı.

Bir kulaklık parçasına bağlı bir tuş takımıyla kullanılan cihaz, Wozniak ve Jobs'un dört yıl sonra ilk Apple 1 bilgisayarını üretmesine yardımcı oldu. Şimdi bu cihazlarla ilgili bir müzayede yapılacak ve açık artırmayla satış gerçekleşecek. Müzayedeyi, Wozniak'ın üniversite arkadaşlarından birinin kardeşi düzenliyor. Blue Box'ın 50 bin Euro karşılığında satılması bekleniyor. Müzayede 6 Aralık'ta New York'ta gerçekleşecek.