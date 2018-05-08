2018 model iPhone'lara güç verecek olan Apple A12 işlemcisinin Geekbench puanları sızdırıldı. Çoklu çekirdekte 13 bin, tek çekirdekte ise 5 bin 200 puan almayı başaran işlemci, şimdiden rakiplerine korku salmış durumda.

Daha önce Apple ürünleri hakkında pek çok isabetli sızıntı gerçekleştirmiş olan Ice Universe, Apple’ın 2018 model iPhone’lar için tasarladığı yeni mobil işlemcisi A12’nin Geekbench sonuçlarını ortaya çıkardı.

Sonuçlara göre A12 işlemcisi çoklu çekirdek performansında 13.000 puan gibi inanılmaz bir sonuç elde ederken, tek çekirdek performansında da 5.300 puan almayı başardı. Bu da Apple’ın A12 işlemcisi ile Android rakiplerini yine geride bırakacağını gösteriyor.

Fakat Apple, A12 işlemcisi ile sadece rakiplerine değil kendisine de fark atacak. Zira Apple’ın mevcut en güçlü işlemcisi olan A11 Bionic, Geekbench’te çoklu çekirdek performansında 10.000, tek çekirdek performansında ise 4.200 puan alabiliyor.

Peki bu veriler ne anlama geliyor? Apple, yeni A12 işlemcisini Eylül ayında tanıtacağı üç yeni iPhone modelinde kullanacak. Eğer veriler doğruysa yeni iPhone modelleri, bir önceki jenerasyona göre %24-30 daha yüksek performans gösterecek.

Fakat Apple için her şey yolunda gitmiyor. A12 işlemcisi performans anlamında beklentileri karşılıyor olsa da güç tüketimi konusunda hala hedeflenen seviyenin %23 üzerinde bulunuyor. Bunun 7nm üretimden mi yoksa A12 mimarisinden mi kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

TMSC’nin planlarına göre birinci nesil 7nm işlemciler performansı %20 arttırırken, güç tüketimini de %40 oranında azaltacak. Fakat Apple şu an için güç tüketimi konusunda istediği verileri elde edebilmiş değil.