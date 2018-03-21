LinkedIn'in sunduğu verilere göre, tüm ABD genelinde Apple, en çok iş başvurusu alan altıncı firma oldu. Listenin ilk sıraların neredeyse tamamı ise teknoloji devleri tarafından kapılmış durumda.

Tüm dünya genelinde 546 milyondan fazla kullanıcısı bulunan LinkedIn'in geçtiğimiz günlerde sunduğu raporlara göre ABD'de iş arayan insanlardan en çok başvuru alan altıncı firma Apple oldu. İlk beşte ise şaşırtıcı olmayan bir şekilde teknoloji devleri var. İlk sırayı ise Amazon almış durumda. Son dönemde büyük atağa geçen ve her gün adından yeni bir gelişme ile söz ettiren Tesla ise en çok tercih edilen beşinci firma olarak göze çarpıyor.

LinkedIn verileri elde ederken iş arayanların hangi firmaların sayfalarını sıklıkla ziyaret ettikleri ve çalışanların kayıtlı verilerini hesaba katarak oluşturduklarını belirtti. Apple'ın tercih sebeplerinin ise çalışanlarına sağladıkları imkanlar olduğu söyleniyor. Eğer bir Apple çalışanı iseniz tüm cihazlara %25 indirimle sahip oluyorsunuz. Yeni anne olmuş Apple çalışanları 18 haftalık bir izne sahip. Babalar için ise bu süre 6 hafta.

Linked'ın'in listesinin geneline bakacak olursak ilk onda bulunan firmaların tümünün çalışanlarına sunduğu sağlık hizmetleri üst düzeyde. Bu firmaların neredeyse tamamının Silikon Vadisi'nde olduğunu düşünürsek, tercih sebeplerinden birinin de Silikon Vadisi'nin sunduğu şahane çalışma ortamı olduğunu da söyleyebiliriz.Listenin şaşırtıcı olmamasının bir diğer sebebinin ise 'Kim Facebook'ta ya da Apple'da çalışmak istemez ki?' gibi basit bir sorunun cevabında saklı olduğu da sanırız reddedilemez bir gerçek.