Apple, Açık Ara 2016'nın Lideri Oldu!

Samsung'un Galaxy Note 7 faciasının da etkisiyle, neredeyse tüm üst sınıf Apple iPhone modelleri sevkıyat listesinin ilk sıralarını ele geçirdi.

IHS Markit'in Akıllı Telefon Sevkiyat Veritabanına dayanan araştırmaya göre, iPhone 7, iPhone 7 Plus ve iPhone 6s Plus, 2016 yılında dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefonları oldular. Apple'ın modellerimi Samsung'un Galaxy S7 Edge, Galaxy S7 ve uygun fiyatlı Galaxy J3 gibi Samsung modelleri lizliyor.

Samsung'un Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge'yi Mart 2016'da, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın çıkış tarihi Eylül ayından 6 ay önce piyasaya sürmesi kayda değer bir vaka. Zira Samsung, yeni modellerini altı ay önce satışa sunmasına rağmen istenen satış rakamlarını elde edememiş konumda. Listede bulunan Galaxy J3, Galaxy J5 ve Galaxy J7 de, Nisan 2016'da piyasaya sürüldü.

Grafikteki sevkiyat rakamlarına göre Galaxy S7 Edge ve diğer çoğu Samsung akıllı telefonlar 25 milyon adet bandında. İPhone 6S ve iPhone 7 ise 60 milyon seviyesine yaklaşıyor. Listede Apple veya Samsung tarafından üretilmeyen tek akıllı telefon olan Oppo A53. Oppo A53, özellikle Çin ve Hindistan gibi pazarlarda popüler bir akıllı telefon. En büyük sürpriz ise dünyanın üçüncü büyük telefon üreticisi Huawei'nin hiçbir modelinin listede yer almaması ile yaşandı. IHS Markit'in verileri doğruysa, Apple'ın son nesil akıllı telefonları inanılmaz bir performans sergiliyor.