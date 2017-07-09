Apple AirPod İşlevsel Dönüşüme Uğruyor

Firmanın yaptığı yeni bir çok patent başvurusu AirPod'ların kullanım alanlarının genişletildiğine işaret ediyor.

Adından da anlaşılacağı üzere Apple’ın patent başvurularını takip edip, kamuoyuna bildirmek üzere kurulmuş bir patent takip sitesi olan ‘Patently Apple’, Salı günü, California'nın Cupertino bölgesinde bulunan firmanın, aralarında iPhone 6 tasarımı, grafik çıktıları ve hatta golf skor sayacı gibi sistemlerin de bulunduğu 43 yeni patent başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

Patent başvuru listelerinin bir çoğu belli belirsiz olmakla birlikte, özellikle bir tanesi göze çarpıyor: ‘Biyometrik Duyarlı Kulaklıklar’ başlıklı 9.699.546 US Patent numaralı başvuru. Bragi’nin Dash, Samsung’un Gear IconX, Jabra’nın Elite Sport gibi modelleri ile birlikte daha bir çok modelin bulunduğu, ziyadesiyle doymuş bir piyasa olan 'giyilebilir kulaklık' piyasası gibi bir alanda Apple’ın henüz büyük atılımlar gerçekleştirmemiş olması, gerçekten şaşırtıcı.

Siri’yle uygunluk, ışın tipi mikrofonlar ve hareket sensörleri gibi bileşenlere sahip olacağı anlaşılan yeni patent başvurusu, AirPod’ların daha akıllı bir geleceğin eşiğinde olduklarının bir göstergesi olabilir.

Elite Sport gibi kulaklıklar, monitörün, kulağımızın ‘tragus’ olarak bilinen (aşağıdaki resimde gösterilen bölüm) bölgesine değen bölümünün yakınına yerleştirilmiş biyometrik tarayıcılar kullanırlar.

Patently Apple sitesi son bildirdiği haberle EKG ve empedans kardiyografi sensörlerinin olduğu kablosuz kulaklık donanımını açığa çıkarmış olabilir. Bu cihazlar elektrik akımını ve iletkenliği ölçerler. Tabii bu da aynı zamanda Apple’ın AirPod’ları da işin içine katacağı daha farklı fitness uygulamalarını piyasaya süreceğine dair teoriyle uygunluk sağlıyor.

Kablosuz kulaklıklar son zamanlarda oldukça popüler hale geldiler çünkü, ‘akıllı’ egzersiz uygulamalarıyla haşır neşir olunurken gerekli olan cihaz sayısını etkin bir şekilde azaltıyorlar. Bir zamanlar bileğe takılan bir adet FitBit, ya da cepte telefon ve gövdeden sarkan kablolu bir çift kulaklık taşımak gerekiyorken şimdi, bilinçli jimnastik müdavimleri, bir çift kablosuz kulaklık takarak, işlevsellikten taviz vermeden spor yapabiliyorlar.

4 Temmuz tarihinde yayınlanan patent başvuruları arasında Apple’ın aynı zamanda HomePod speaker’ıyla ilgili olanları da vardı. Bu patent başvurusuna göre speaker’ın bulunduğu alan içerisindeki konum ayarlamasını sağlayacak ‘uzay-farkındalığı teknolojisi’ de mevcuttu. Bunun yanında teknik olarak hala bir söylentiden ibaret olmakla birlikte, temelde çıkması garanti olan iPhone 8 ile ilgili detaylar da bulunuyor.

Bu arada Apple’ın yakın zamanda Samsung ile olan ilişkisi (ön panellerle alakalı), iPhone modellerinin yüksek kontrastlı OLED ekranlarla donatılacakları anlamına geliyor.