AirPod'lara yeni özellikler kazandırmak isteyen Apple, yeni AirPod'lara sesli Siri etkinleştirme özelliği getirecek.

Standart bir kulaklık üreticisi, teknolojide ciddi bir gelişme yaşanmadığı takdirde aynı modeli yıllarca satmaya devam edebilir. Fakat Apple, hiçbir ürünü gereğinden fazla aynı bırakmaz. Gelen haberler, Apple'ın AirPod'lar için yeni planları olduğunu söylüyor.

Airpod’lar akıllı cihazlar ile kurduğu bağlantı kalitesi konusunda rakiplerinin bir adım önünde bulunmasına karşın Bloomberg’in haberine göre Apple, kablosuz kulaklıklarında kullandığı W1 çiplerini değiştirmeyi ve daha gelişmiş çipler kullanmayı planlıyor.

Fakat Apple’ın AirPod’lar üzerinde düşündüğü tek geliştirme bu değil. Şu anda AirPod’lar ile Siri’yi aktif etmek için kulaklığa dokunmanız gerekiyor. Fakat 2018 model AirPod’lar ile Siri’yi aktif etmek için ‘Hey Siri!’ demeniz yeterli olacak.

Fakat Apple, AirPod’ları uzun süre sabit tutmayı düşünmüyor. Yine Bloomberg’in haberine göre şirket, 2019 model iPhone’lar ile birlikte daha da gelişmiş AirPod’lar tanıtacak ve 2019 model AirPod’lar suya karşı dirençli olacak.