Apple AirPod’ları Kaybetmekten mi Korkuyorsunuz? Alın Size Çözüm!

Apple’ın kablosuz kulaklıkları AirPod’ları kaybetmekten korkuyorsanız ve sürekli kulağınızdan düşüyor gibi oluyorsa, bu çözümü uygulayabilirsiniz -gözünüz yiyorsa tabii-.

Apple’ın kablosuz kulaklıkları AirPod’lar, geçtiğimiz hafta ükemizde 779 TL’den satışa sunulmuştu. Apple’ın yine fantastik bir fiyat uyguladığı bu kulaklıklar, birbirlerinden bağımsız olduğu için her an kaybedilme riskiyle de karşı karşıyalar. Eğer böyle bir yaşanması durumunda, yani kulaklıklardan bir tanesini kaybettiğinizde ne yapmanız gerektiği konusunda sizlere bir açıklama yapmıştık. Andrew Cornett isimli Twitter kullanıcısı bulduğu yöntemle muhtemelen AirPod’ları bundan sonra kulağından düşmeyecek şekilde kullanacak.

AirPod’ları yerinde tutabilmek için kulağını delen ve kulaklığı bir küpe gibi kullanan Cornett, bu sayede hem AirPod’lar kulağından düşmeden müzik dinleyebiliyor hem de kaybolma riskini ortadan kaldırıyor. Hani siz de muhakkak bu arkadaş gibi kulağınızda kocaman bir delik açın demiyorum ama aklınızın bir köşesinde bulunsun derim. Zira 779 TL az bir para değil, hem oldukça tarz göründüğünü de söyleyebilirim.