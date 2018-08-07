Hep Zam Hep Zam Nereye Kadar: Apple Airpods İndirime Girdi

Apple, beklenmedik bir şekilde resmi kablosuz kulaklıkları olan Airpods'ların fiyatını piyasaya çıktığı günden bu yana ilk kez indirdi. Söz konusu indirimin Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceği henüz bilinmiyor.

Döviz kurundaki astronomik artış nedeniyle son dönemde daha çok zam haberleri ile adından söz ettiren Amerikalı teknoloji devi Apple, bu kez de bir indirim haberi ile gündeme geldi. 2016 yılında, 3.5mm kulaklık girişi bulunmayan iPhone 7 ve 7 Plus modelleri ile birlikte tanıtılan kablosuz kulaklık seti Apple Airpods, piyasaya çıktığından bu yana ilk kez indirime girdi.

Piyasaya çıkış fiyatı 159 dolar olan ve çıktığı günden bu yana fiyatı hiç inmeyen Airpods’un ‘durup dururken’ neden indirime girdiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak tahminlere göre Apple, gelecek ay 2018 model iPhone’lar ile birlikte yeni Airpods’ları tanıtacak ve bu nedenle de stoklarını eritmeye çalışıyor. Airpods’un yeni satış fiyatı ise 145 dolar oldu.

Söz konusu Airpods indirimi en azından şu an için sadece Birleşik Devletler’de hayata geçirildi. İndirimin Türkiye’ye de yansıtılıp yansıtılmayacağı henüz bilinmiyor. Dürüst olmak gerekirse Dolar ve Euro kurundaki istikrarlı artış, herhangi bir Apple ürününde gerçek bir fiyat indirimi gerçekleşmesini neredeyse imkansız hale getiriyor. Airpods’lar hakkında daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.