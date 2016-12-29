Apple, AirPods'un Satış Rakamlarını Neden Açıklamıyor?

Tim Cook, AirPods’un satışlarının çok iyi gittiğini ve talepleri karşılamakta zorlandıklarını belirtti ama satışlara dair herhangi bir rakam vermekten kaçındı.

Apple’ın CEO’su Tim Cook, dün New York Borsası’nda yeğeniyle birlikte dolaşırken (noel zamanında yeğeniyle birlikte borsada ne işi var diye düşünüyor insan) CNBC muhabirleri tarafından farkedildi ve bir anda kendini tatil planları, ürün satışları ve AirPods ile ilgili bir sohbetin içinde buldu.

Apple’ın bu ay içinde satmaya başladığı AirPods ile ilgili bir yoruma cevap olarak, ürün için “kolay kazanılmış başarı” ifadesini kullanarak satışların çok iyi olduğunu vurgulayan Tim Cook, bununla birlikte talebi karşılamak için mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde AirPods ürettiklerini söyledi.

NEW: Apple CEO Tim Cook tells CNBC that "it's been a great holiday" and the company's new Airpod headphones "are a run away success" pic.twitter.com/lDo0Fdw7ym — CNBC Now (@CNBCnow) 28 Aralık 2016

13 Aralık’ta satılmaya başlanan AirPods için 14 Aralık’ta MacRumors sitesinde siparişlerin 6 haftada teslim edileceğiyle ilgili bir haber yayınlanmıştı. Tim Cook’un söyledikleri bu bilgiyle örtüşüyor gibi görünüyor. Ama elimizde herhangi bir rakam olmadığı için Cook’un AirPods ile ilgili söyledikleri havada kalıyor. Yani piyasaya sürülmeden önce kaç tane AirPods’un üretildiğini ve talepleri karşılamak adına ne kadar bir hızla yenilerini ürettiklerini bilmiyoruz.

Apple, ocak ayında çeyrek gelirlerini açıkladığında, AirPods’un satış rakamlarına da yer verirse satışların gerçekten iyi olup olmadığını anlayabiliriz. Ama çeyrek gelirleri açıklandığında, Apple’ın AirPods satışlarını; Beats, iPods, Apple Watches, Apple TV ve çeşitli aksesuarlardan elde edilen gelirlerin yer verildiği “diğer ürünler” kategorisine dahil etmesi de olası gibi görünüyor.

Apple ise satışlar konusunda büyük ihtimalle bilerek ketum davranıyor. Bu, Apple’ın son zamanlarda sıkça yaptığı bir şey ve Apple Watch gibi pazarı süpürmeye hazır olmayan ve daha önce denenmemiş ürünler çıktıkça bu şekilde de devam edecek gibi görünüyor. Bu durum, yatırımcılara bir ürünün şirketin genel başarısı için o kadar önemli görülmediği sinyalini vermekle birlikte, Apple’a da kendini açık etmeden başarısız olma şansı tanıyor.

Apple, ürünleriyle ilgili verdiği bilgiler de oldukça dikkatli davranıyor. Şirket iPhone 7’nin iPhone 6S’ten daha fazla satmayacağını gördükten sonra iPhone 7’nin ilk satış rakamlarını açıklamamaya karar vermişti. Tüm bunlardan yola çıkarsak Apple, AirPods’un satışları çok iyi olduğu takdirde ürünün satış rakamlarını açıklayacak gibi görünüyor.