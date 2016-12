Apple, AirPods'un Satış Rakamlarını Neden Açıklamıyor?

Apple’ın CEO’su Tim Cook, dün New York Borsası’nda yeğeniyle birlikte dolaşırken (noel zamanında yeğeniyle birlikte borsada ne işi var diye düşünüyor insan) CNBC muhabirleri tarafından farkedildi ve bir anda kendini tatil planları, ürün satışları ve AirPods ile ilgili bir sohbetin içinde buldu.

Apple’ın bu ay içinde satmaya başladığı AirPods ile ilgili bir yoruma cevap olarak, ürün için “kolay kazanılmış başarı” ifadesini kullanarak satışların çok iyi olduğunu vurgulayan Tim Cook, bununla birlikte talebi karşılamak için mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde AirPods ürettiklerini söyledi.

NEW: Apple CEO Tim Cook tells CNBC that "it's been a great holiday" and the company's new Airpod headphones "are a run away success" pic.twitter.com/lDo0Fdw7ym