Son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan Wi-Fi güçlendiricisi ve yönlendiricisi ürünleri arasında, Apple imzalı AirPort’lar da vardı. Dev şirket aldığı kararla uzun süreden beri ortaya atılan söylentileri haklı çıkarttı. Artık AirPort üretilmeyecek ve satılmayacak.

Ofislerde ya da evlerde kablosuz internet bağlantılarının hızları, çeşitli nedenlerle eşit şekilde dağılmazlar. Bunun için internet bağlantısı için gereken sinyali yönlendirecek ve güçlendirecek ekstra donanımlara ihtiyaç duyulur. Apple’ın Wi-Fi yönlendiricisi pazarındaki ürünü AirPort ise bu ürünlerden birisiydi.

Apple, aldığı flaş bir kararla bütün beklentileri doğrulayarak AirPort ürününü iptal etti. Artık bu cihazlar üretilmeyecek ya da satılmayacaklar. Halihazırda satın alan müşteriler için de donanım ve yazılım desteği sunulmaya devam edilecek. Konu hakkında açıklama yapan bir şirket sözcüsü, önümüzdeki haftalarda ürünün kaldırılma nedenlerine ilişkin açıklayıcı birkaç belge yayınlayacaklarını söyledi.

Apple, kablosuz ağların son derece lüks olduğu 1999 yılında ilk AirPort ürününü tanıtmıştı. Şimdilerde neredeyse 20 yıl sonra piyasadaki büyük modem üreticileri, dahili yönlendiriciler bulunan modemler üretiyorlar. Diğer taraftan yönlendiricilerin artık daha kolay üretilebilmesi, çok düşük fiyatlı muadil rakiplerin de çıkmasına neden oldu. Apple ise son derece sınırlı bir hizmet sunan bu üründe farklılık sunamadı.

Şirketin böyle bir karar alması, AirPort ürünlerinin bundan sonra asla geri dönmeyeceği şeklinde yorumlanamaz. Gene de çok düşük bir ihtimal olduğunu belirtmekte fayda var. Çünkü Wi-Fi teknolojisi oldukça geri planda kalıyor.

Güle güle Apple AirPort. Zaten vakti çoktan geçmiş bir kararın kurbanı oldun.