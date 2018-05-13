Apple, Amazon'dan Bile Daha Fazla Kar Sağlıyor

Amazon, 1 trilyon dolara ulaşan ilk firma olmak istiyor, ancak iPhone'un kar marjını yakalayabilmesi için 40 fırın ekmek yemesi gerekiyor.

Apple, bildiğimiz gibi dünyanın en çok kar eden firmalarından birisi. Son dönemde, online alışveriş mağazası Amazon'la ilk 1 trilyon dolarlık firma olmak için mücadele ediyorlar, ancak Amazon bu gidişle Apple'a yetişemeyecek gibi duruyor.

Dünya'nın en büyük şirketlerinden Berkshire Hathaway'in CEO'su Warren Buffet, Apple'a yaptığı yatırımdan bahsederken, onları etkileyenin yalnızca Apple'ın satış felsefesi olmadığını aynı zamanda karları olduğunu belirtti. Apple'ın 3 aylık aylık kazancı, mart ayının sonuna doğru net olarak 13.8 milyar dolardı.

iPhone X, bu yıl şirkete çılgın karlar getirdi; Çünkü bu yılın ilk çeyreğinde en çok satılan akıllı telefon iPhone X'du. Listedeki diğer en çok satılan telefonlarsa iPhone 8, 8 Plus ve hemen ardından iPhone 7'ydi.

Buna karşın Amazon, 1.6 milyar dolar kar edebildi. Ancak ilginçtir ki Amazon 94 yılından bu yana yani açıldığından beri toplam karı 9.6 milyar dolar. Goldman Sachs analisti Heath Terry, Amazon'un kar marjlarının giderek artabileceğini, çevrimiçi perakendeciliğin ve bulut depolama sistemlerinin onları kısa sürede zirveye çıkaracağını söyledi. Yine de, ilk trilyon dolarlık şirket olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Apple'ın Amazon karşısında büyük bir üstünlüğü bulunuyor.