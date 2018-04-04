YouTube’un ABD’nin Kaliforniya San Bruno’da bulunan genel merkezine dün silahlı bir saldırı düzenlendi. 4 kişinin yaralandığı ve saldırganın öldüğü olayların ardından merkez boşaltıldı. Teknoloji devlerinin en tepe isimleri de bu saldırıyı kınamak için sosyal medyadan mesajlarını paylaştılar. Google CEO’su Sundar Pinchai ise tüm dünyadaki çalışanlarına mesaj gönderdi.

YouTube genel merkezine düzenlenen saldırı, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Saldırgan haricinde ölümün gerçekleşmemesi teselli ederken, teknoloji devinin çalışanları büyük panik yaşadılar. Saldırganın herhangi bir terör örgütü ile bağlantısı bulunmadığı açıklandı. Yaralananlar da en yakın hastanelere sevk edildiler.

Twitter, Apple, Uber ve Amazon gibi şirketlerin CEO’ları ve kurucuları, yaşanan bu olayın ardından sosyal medya üzerinden mesajlarını paylaştılar. Bunlardan en önemlileri hiç şüphesiz Apple CEO’su Tim Cook ve Amazon CEO’su Jeff Bezos’yan gelen mesajlardı.

“Apple olarak, başta kurbanlar ve aileleri olmak üzere, YouTube ve Google ekibinin acısını paylaşıyor ve desteklerimizi sunuyoruz.”

"YouTube ve Google için korkunç ve gerçekten trajik bir gündü. Yaralananlar ve olaydan etkilenen herkes için en iyisini diliyoruz."

Twitter'ın kurucu ortağı ve CEO'su Jack Dorsey, başsağlığı dilemek ve olay hakkındaki sahte haberlerin yayılmasını engellemek için aktif bir şekilde görevinin başındaydı. Onun haricinde Uber CEO’su Dara Khosrowshahi ve Microsoft CEO’su Satya Nadella da mesajlarını paylaştılar.

“YouTube'daki arkadaşlarımızın şu anda neler hissettiğini ve mücadele ettiğini hayal bile edemiyorum. Siz, aileniz ve arkadaşlarınız için buradayız.”

“Twitter'da yayılmakta olan yanlış ve yalan bilgilerin de farkındayız. İzlemek ve öğrenmek için harekete geçiyoruz. Yardımcı olmak için çözümlerimiz üzerinde özenle çalışıyoruz."

“@Uber ekibi adına, @YouTube ve @Google'adaki herkese destek veriyoruz ve kahramanca yanıt verenlere minnettarız. Bizi tekrar #EndGunViolence (#SilahŞiddetineSon) duruma iten başka bir trajedi yaşadık”

“Tüm Microsoft adına, kalplerimiz bugün YouTube'da ve Google'daki olaylarda etkilenen herkesin yanında”

YouTube başkanı olan Susan Wojcicki ve Google CEO’su Sundar Pinchai’de şunları söyledi:

“Silahlı bir saldırganın @YouTube’a gelmesinin ne kadar korkunç olduğunu açıklayan kelime yok. Hızlı müdahaleleri için kolluk kuvvetlerine ve o ana kadar öne atılanlara teşekkür ederiz. Kalplerimiz bugün yaralananlarla beraber. Bir aile olarak iyileşmek için tekrar bir araya geleceğiz.”

“Bugün meydana gelen trajediyi anlatacak kelime yok. @SusanWojcicki ve ben bu zor zamanlarda çalışanlarımızı ve @YouTube topluluğunu desteklemeye odaklandık. İlk müdahalecilere ve polise çabalarından dolayı, ayrıca gelen destek mesajları için de teşekkür ederiz.”

Olaya tepki gösteren bir diğer kişi ise ABD Başkanı Donald Trump oldu:

“Kaliforniya San Bruno’daki YouTube merkezine yapılan saldırı hakkında henüz bilgilendirildik. Dualarımız etkilenen herkesle birlikte. Şu anda olay yerinde olan emniyet ekiplerine ve ilk müdahalecilere teşekkür ederiz.”

Anlaşılan o ki saldırı sırasında emniyet güçleri intikal edene dek, pek çok kişi kendini savunmak durumunda kalmış. Burada saldırganın tek kişi olması da büyük avantaj. Aksi takdirde tamamen savunmasız halde işlerinin başında yakalanan çok daha fazla insan zarar görebilirdi.