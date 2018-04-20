Şirketinin uzun yıllardır TSMC verilerini izlediğini ve stokların hiçbir zaman bugünkü seviyelere çıkmadığını belirten Neil Campling, Apple'ın artık parça tedarik etmediğini çünkü iPhone X'un öldüğünü söyledi.

Mirabaud Securities’in teknoloji odaklı global tematik grubunun ortak lideri olan Neil Campling, uzun yıllardır Apple’ın en önemli parça tedarikçilerinden biri olan TSMC’nin iPhone X parçaları konusunda stok fazlasına sahip olduğunu açıkladı.

Campling’ın açıklamasına göre TSMC, işlemci üretiminde arz fazlalığı yaşıyor. Nedeni ise iPhone X satışlarının aşırıcı derece yavaşlaması nedeni ile Apple’ın işlemci talebini durdurma noktasına gelmiş olması.

‘’iPhone X satışlarındaki ciddi düşüş, TSMC’nin envanterindeki parçaları yok etme ihtiyacı hissedeceği rekor seviyede stok sorunu yaşamasına neden oldu. Neden? Çünkü iPhone X öldü.’’ diyen Campling, Apple’ın daha fazla yeni iPhone X üretmeyeceğini söyledi.

Neil Campling’e göre iPhone X’a karşı ilginin gittikçe azalmasının tek bir sebebi bulunuyor; fiyat. Ünlü analist, tüketicilerin yüksek fiyatlı akıllı telefonlara daima sırt çevirdiğini belirtiyor. iPhone X da 999 dolarlık fiyatı ile şu anda seri üretimde olan en pahalı akıllı telefon.

iPhone X gerek tasarımı gerekse sunduğu özellikler ile pek çok açıdan özel bir telefon. Fakat cihazın fiyatı, tüketiciler için sunduğu özelliklerin önüne geçiyor. Apple da bunun farkına varmış olacak ki bu yılki iPhone modellerinin daha uygun fiyatlı olması için uğraşıyor.