Android Kullanıcılarının iPhone'a Geçmesi İçin 3 Yeni Video!

Apple, bu ayın başlarında yayınladığı videolara yenilerini ekledi. iPhone'da neler olduğunu vurgulayan Apple, "Hayat iPhone’da Daha Kolay" etkinliği kapsamında videolarını yayınlıyor.

Apple, iPhone ile diğer telefonları kıyasladığı video serilerine devam ediyor. Kısa kısa videolarla iPhone’a geçmeniz için nedenleri şakacı bir dille anlatan Apple, bu reklamları “Hayat iPhone’da Daha Kolay” etkinliği kapsamında yayınladı.

Apple’ın daha önce yayınlanan videolarında da aynı şakacı yanları bulunurken, Apple müzik, gizlilik ve fotoğraflara önem verilmişti. Apple 3 yeni reklamda ise güvenlik, iletişim ve performans üzerine yoğunlaşıyor.

İlk kez bu ayın başında videoları yayınlamaya başlayan Apple, en büyük rakibi Android’den iPhone’lara geçiş yapılmasında kullanıcıları ikna etmeye çalışıyor.

Bu reklamlarla birlikte kaç kişi iPhone’a geçme kararı almıştır bilemiyoruz, ancak iPhone 8’in çıkacak olmasıyla birçok kullanıcının iPhone’a daha sıcak bakacağını düşünüyoruz. Bu reklamlarla Apple’ın o ulaşılması zor görüntüsünün birazcık daha hafiflediğini görüyoruz. Tabii, yeni telefonların fiyatlarının nasıl olacağı burada asıl önemli konu olarak dikkat çekiyor. Yeni iPhone modelinin yüksek fiyatlarla çıkması demek, ülkemiz gibi para değeri düşük ülkelerde sorun yaratabilir.

Apple’ın iPhone için hazırladığı 3 kısa videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler.