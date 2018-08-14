Teknoloji dev Apple, iOS uygulama mağazası App Store’da bir defalık uygulama satın alma modelini tarihe gömüyor. Şirket, finansal gücünü arttırmak için abonelik modeline geçiş yapmaya hazırlanıyor. Hatta yeni ortaya çıkan bilgilere göre 2017 yılında Apple bunun için gizli bir toplantı gerçekleştirmiş.

Abonelik modeli, günümüz iş dünyasının en çok tercih ettiği modellerin başında geliyor. Özellikle mobil uygulama ve dijital çözümlerde çok geçerli olan bu yöntem, gittikçe yaygınlaşıyor. Örneğin Spotify ve Netflix gibi şirketlerin gelir kaynağı bu yöntem.

Apple ve Google, mobil uygulama mağazalarında kullanıcıların uygulama satın almalarına olanak tanıyor. Bir hesap üzerinden bir defa satın alınan ücretli bir uygulamaya bir daha para ödenmek zorunda değil. Bu da hem geliştiricilerin, hem de Apple’ın kasasına bir defaya mahsus para girmesine neden oluyor. Apple, bu modeli abonelik modeliyle değiştirerek gelirleri arttırmayı planlıyor.

2017 baharında Apple, New York'ta 30'dan fazla yazılım geliştiricisinden oluşan bir grupla görüşme yaptı. Firma söz konusu abonelik modeli ile ilgili değişimleri masaya yatırdı. Business Insider’ın ortaya çıkardığı bu gelişme, hem geliştiricilerin hem de Apple’ın işine geliyor.

Gizli geliştiriciler toplantısında bir Apple temsilcisi, ücretli uygulama satışlarının, şirketin genel uygulama satışlarının %15’ini oluşturduğundan yakınmış. Hatta ücretli uygulama satışlarındaki ciddi düşüş, endişe verici bir duruma gelmiş. Apple, söz konusu toplantıda geliştiricilerin abonelik usulü para alacaklarını, gelirlerinin çok daha düzenli olacağını söylemiş. Firmanın bu sözleşmelerden elde edeceği pay ise %30 oranında.

Başarılı uygulamalar artık tek seferlik satışla değil, kullanıcıların düzenli olarak ücret ödemesiyle hizmet verecek. Yani satın almak yerine uygulamayı kullandığımız süre boyunda kira ödemesi yapacağız.

Apple belki de gezegendeki en büyük abonelik modellerinden birisini sessiz sedasız inşa ediyor. App Store gelirlerinin şirketin cihaz satışlarından daha fazla para kazandırması hedefleniyor.