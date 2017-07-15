Apple, App Store Politikasını Değiştirdi!

Adblock ve Weblock gibi popüler uygulamaların arkasındaki geliştirici, Apple'ın App Store Geliştirici Yönergeleri'nin 4.2. Maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle, uygulamaların güncellemelerini kabul etmeyi bıraktığını açıkladı.

Bildiğiniz gibi Apple, App Store’a uygulama seçerken çok katı davranıyor. Eğer uygulamanızın arayüzüne benzer bir uygulama varsa yada uygulamanıza benzer çok fazla uygulama varsa yada eğlence değeri sunmuyorsa uygulamanız kabul edilmiyor. HomeKit Framework'ü ev otomasyon servisleri sağlamaktadır. HealthKit sağlık amaçları için kullanılır ve Sağlık uygulaması ile entegre edilmelidir. Uygulamalar, amaçları doğrultusunda API'ları kullanmalı ve uygulama açıklamalarında bu entegrasyonu belirtmelidir.

Adblock ve Weblock popüler iOS uygulamaları olup, AdBlock 1 milyondan fazla indirmeye, Weblock ise 750.000’in üzerinde indirmeye sahip uygulamalar. Politika değişikliği ile ilgili daha fazla ayrıntıya erişildiğinde, Apple'ın VPN kök sertifikalı reklam engelleyicilerine ilişkin politikasını resmen değiştirdiğini ve bu yöntemi kullanan mevcut uygulamaların güncellemelerini kabul etmediğini bildirdiğini görüyoruz. Görünüşe göre bu politika değişikliği gerçekleştiğinde, App Store'da resmen izin verilen tek tür reklam uygulaması Safari İçerik Engelleyici'yi kullanılacak. Bu, tüm uygulamalarda reklamları engelleyen VPN tabanlı istemcilerin aksine, yalnızca reklamları Safari'de bloke eden daha temel bir reklam uygulanması. Henüz ilke değişikliği ile ilgili kesin ve net bir açıklama yapılmış olmamasıyla beraber bu ilke değişikliğinin temelinde Apple’ın App Store’daki uygulama kalitesini arttırmak istemesi yatıyor.