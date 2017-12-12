Apple, App Store'da Ön Sipariş Dönemini Başlattı!

Teknoloji devi iOS işletim sisteminin uygulama mağazası App Store’u geliştirmeye devam ediyor. Artık uygulamalar, çıkış tarihlerinden 90 gün öncesinde mağazada gözükecekler ve kullanıcılar önceden kayıt yaptırabilecekler.

Apple, mobil işletim sistemi iSO ile büyük bir ekosistem inşa etti. Hatta uygulamaları macOS üzerinden de indirilebilir kıldı. Tabletleri, telefonları ve televizyonları da bir araya getirerek oluşturduğu bu sistem, firmanın en sevilen özelliklerinden birisi oldu. Ancak bu sistem için çeşitli uygulamalar geliştiren ve onlarca zorlu aşamayı atlatan geliştiricilerin bir sorunu vardı: Uygulamayı yayınladıkları ilk haftalarda beklentilerin karşılanmaması.

Bilindiği üzere uygulama yazmak ve yayınlamak da bütçe işidir. Önceden tanıtımını yapmak ve markete giriş anında kullanıcıların ilgisini çekmek bütçenize bağlıdır. İşte Apple bu sorunu tamamen ortadan kaldırma hevesi ile bir yenilik getirdi. Artık App Store’da yayınlanacak bir uygulama, yayın tarihinden 90 gün önce mağaza vitrininde görünecek.

Kullanıcılar, yakın zamanda çıkacak ücretli ya da ücretsiz uygulamalar için ön kayıt yaptırabilecekler. Böylece mağazada yayın tarihi gelince uygulamaya otomatik olarak sahip olacaklar.

Eğer ön sipariş özelliği ücertli bir uygulama için geçerliyse ve bu dönemde, yani uygulama yayınlanana kadar fiyat değişimi olursa, daha önce uygulamayı satın alan kullanıcılara yansıtılmayacak.

Özellikle oyunlarda önceden yayınlanan çok şey var ve Google, benzer bir sistemi Android için uzun süredir uyguluyor. İnsanlar önceden gördükleri uygulamalara sahip olmak için hatırlamak zorunda kalmıyorlar.

Nereden bakılırsa bakılsın bu özellik, hem alışveriş yapanların hem de geliştiricilerin oldukça işine yarayan bir yenilik oldu. Nitekim App Store’daki haksız rekabetin böyle ufak iyileştirmelere ihtiyacı var.