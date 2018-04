Apple News uygulamasının premium opsiyonuyla güncelleşeceği bildirildi. Hatırlayacağınız üzere Apple, geçtiğimiz aylarda 'Dergilerin Netflix'i olarak adlandırılan Texture'u satın almıştı.

Apple'ın, geçtiğimiz aylarda satın aldığı Texture'u genişleterek iPad ve iPhone kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Bloomberg'de yer alan habere göre Apple, Texture'u aylık 10 dolar karşılığında bir abonelik hizmeti olarak piyasaya sürecek. Zira, Texture daha önce de abonelik ücretlerini bu fiyat aralığında tutuyordu.

Reklamsız, ücretli abonelik modelinin çalıştığını varsayarsak bu bir oyun değişikliği anlamına gelir. Detaylı bir şekilde açıklayacak olursak; Apple, şimdiye kadar 1 milyara yakın iPhone sattı. Elbette bu iPhone'ların hepsi çalışmıyor. Dolayısıyla yüz milyonlarca kişinin çalışan bir iPhone sahip olduğunu ve hepsinin de Apple News uygulamasını telefonunda barındırdığını söyleyebiliriz. Yukarıda belirttiğimiz gibi yeni model başarılı olursa, milyonlarca kullanıcı bu sisteme abone olabilir. Tabi hal böyle olursa Apple, yayıncılara belirli bir miktar para da ödemeyi kabul etmiş olur.

Bunun yanı sıra Apple'ın yeni sistemine hangi dergilerin dahil olacağı da tam olarak bilinmiyor. Texture'da daha önce Vanity Fair ve New Yorker gibi dergiler yayınlanıyordu. Yeni sistemde bu dergilerin var olacağını söyleyebiliriz. The New York Times ve The Washington Post gibi büyük içerik sağlayıcılar kendi abonelik modellerini başarılı bir şekilde kullanmış olsalar da, haber dünyasının geri kalanı hala giderlerini karşılamak için reklamlara güveniyor. Zira reklamlara güvenme durumu ülkemizde diğer ülkelere göre daha baskın bir seçenek olarak duruyor. Durum böyle olunca haber kalitesinde düşüş meydana geliyor ve zaman zaman sahte haber problemleri ortaya çıkıyor.

Ayrıca CEO Tim Cook, sosyal medya şirketlerinin sahte haberleri düzgün bir şekilde ele almama konusundaki eleştirilerini de NBC kanalında katıldığı bir programda sesli olarak ifade etmişti. Sosyal ağlar ve sahte haberler durumu gün gibi ortaya çıkmışken ve Apple'ın paranın kokusunu alma konusundaki uzmanlığı biliniyorken, Cook ve ekibinin attığı bu adımı gayet yerinde bulduğumuzu söyleyebiliriz.